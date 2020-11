RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ” *  LUNEDÌ 16 NOVEMBRE: « GIORGIA MELONI / FLAVIO CATTANEO / ANDREA ANTINORI /  ANNA MARIA BERNINI / LIA QUARTAPELLE / EMILIANA ALESSANDRUCCI »

Il dramma dei Pronto Soccorso di Napoli e l’alta tensione nelle periferie, un’inchiesta sui ritardi degli interventi per aumentare i posti nelle terapie intensive e le incognite sul piano per la distribuzione dei vaccini: questi i principali temi al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, in onda domani, lunedì 16 novembre – in prima serata su Retequattro.

Nicola Porro intervisterà la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per commentare i fatti di più stretta attualità, in particolare le nuove restrizioni introdotte dal Governo Conte per contenere l’emergenza sanitaria e la crisi economica.

Nel corso della serata, spazio a un “faccia a faccia” con il presidente esecutivo di Italo-Ntv Flavio Cattaneo, a un focus sull’inchiesta della procura di Genova su Autostrade, che ha portato agli arresti domiciliari l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, e a un servizio con le ultime rivelazioni sul sequestro dei 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti a Bengasi dal primo settembre.

Tra gli ospiti anche: il direttore di Immunodeficienze Virali dell’Istituto Spallanzani di Roma Andrea Antinori, Capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, la capogruppo Pd alla Commissione Esteri della Camera Lia Quartapelle, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, i giornalisti Mario Giordano, Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Piero Sansonetti, Roberto Arditti, Marianna Aprile e Daniele Capezzone. Come ogni settimana, parteciperanno inoltre Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.