A.C. TRENTO * CALCIO “ SERIE C”: “ GLI AQUILOTTI PERDONO 1-0 CONTRO IL RENATE, DECISIVA LA RETE DI TREMOLADA “

22.01 - sabato 23 dicembre 2023

Il Trento cade 1-0 al ‘Città di Meda’: il Renate si dimostra maggiormente cinico e vince grazie alla rete di Tremolada.

Nella diciannovesima giornata di Serie C Now i gialloblù cadono in trasferta. A decidere la sfida è la rete realizzata nel primo tempo da Tremolata. Dopo la pausa natalizia, il Trento tornerà in campo contro la Triestina domenica 7 gennaio alle ore 14 allo ‘Stadio Briamasco’.

MEDA Nella diciannovesima giornata di Serie C Now il Trento esce sconfitto dallo ‘Stadio Città di Meda’ per 1-0. Ai gialloblù non basta un predominio pressoché assoluto della gara, il Renate passa nell’unica occasione pericolosa creata durante i novanta minuti. Nel secondo tempo gli uomini di Tedino fanno la partita e colpiscono un incredibile incrocio dei pali con Pasquato ma il risultato non cambia. Cronaca. Mister Tedino conferma il 3-5-2 con Russo a protezione dei pali e il terzetto difensivo formato da Vitturini, Ferri e Obaretin. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Attys, Sangalli, Rada e Vaglica mentre in attacco la coppia è formata da Petrovic e Anastasia. Nella prima fase di gara le due squadre si studiano, limitando gli attacchi e pensando soprattutto alla fase difensiva. I primi a rendersi pericolosi sono i trentini che al 19’ ci provano con una conclusione dalla distanza di Anastasia che termina però tra le braccia di Fallani.

Alla prima vera occasione della partita passa in vantaggio la squadra di casa: Auriletto svetta in area di rigore e impatta di testa, Russo respinge ma non può nulla sulla successiva deviazione aerea di Tremolada. Gli uomini di Colombo si portano dunque in vantaggio, sfruttando al meglio l’occasione derivante da calcio d’angolo. Otto minuti più tardi i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione comminata a Bracaglia per un fallo commesso su Rada. Nel secondo tempo è il Trento a fare la partita e al 64’ va vicino al pareggio con la conclusione di Anastasia che si spegne sull’esterno della rete. Dieci minuti più tardi è invece Petrovic ad impegnare l’estremo difensore locale ma anche in questa circostanza il punteggio non cambia. Al 83’ è Pasquato ad andare a millimetri dal pareggio con una punizione che sbatte incredibilmente sull’incrocio dei pali prima di tornare in campo. Il Trento rimane a quota venticinque punti, al nono posto in graduatoria, in coabitazione con AlbinoLeffe, Lumezzane e Arzignano Valchiampo. Ora i Gialloblù si fermeranno per rispettare la pausa natalizia e torneranno ad allenarsi il 1° gennaio. Nella ventesima giornata di Serie C Now, nonché prima di ritorno, in programma domenica 7 gennaio alle ore 14, il Trento ospiterà allo Stadio Briamasco la Triestina.

TABELLINO.

A.C. RENATE – A.C. TRENTO 1921 1-0 (1-0)

Reti: 30’pt Tremolada

RENATE (3-5-2): Fallani; Auriletto, Alcibiade, Possenti; Anghileri (45’st Bosisio), Esposito (39’st Gasperi), Baldassin, Currarino, Bracaglia; Bianchimano (21’st Sorrentino), Tremolada (39’st Garetto). A disposizione: Ombra, Procaccio, Rolando, Iacovo, Nicolini, Pellegrino. Allenatore: Alberto Colombo

TRENTO (3-5-2): Russo; Vitturini (40’st Galazzini), Ferri, Obaretin; Di Cosmo (28’st Pasquato), Attys, Sangalli, Rada, Vaglica (20’st Terrani); Petrovic, Anastasia. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Brevi, Ruffato, Barison. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Sig. Fabrizio Ramondino (Palermo)

ASSISTENTI: Andrea Barcherini di Terni e Carmine De Vito di Napoli

IV UFFICIALE: Lorenzo Massari di Torino

NOTE: pomeriggio freddo, cielo nuvoloso, temperatura attorno ai 13°. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 3’pt Rada, 2’st Attys, 36’st Esposito, 48’st Gasperi. Espulso: 38’pt Bracaglia. Recupero: 3’+5’. Totale spettatori: 400 circa.

INTERVISTE.

BRUNO TEDINO.

“L’approccio alla gara non è stato negativo ma la prestazione, soprattutto negli ultimi metri, non è stata sufficiente. Avremmo dovuto essere maggiormente pericolosi. Dentro l’area di rigore non siamo riusciti ad essere precisi. E poi, una volta rimasto in inferiorità numerica, il Renate ci ha chiuso ancora di più gli spazi. Oggi qualcosa non ha funzionato e ciò che mi fa ancora più arrabbiare è stato il fatto che non abbiamo subito neppure un tiro in porta. Purtroppo è mancata l’attenzione nei primi 20 metri e negli ultimi 30. Avevamo la possibilità di proseguire questo buon momento ma, ancora una volta, non ci siamo riusciti. Non riusciamo a dare continuità. Non meritavamo di perdere eppure usciamo da qui con zero punti”.



LEONARDO DI COSMO

“Oggi ci tenevamo a fare bene. Ci dispiace non essere riusciti a conquistare punti. Dobbiamo continuare a lavorare per riuscire a vincere anche partite sporche come queste. Dall’inizio dell’anno questo gruppo è migliorato molto, siamo cresciuti ma si vede non abbastanza. Dobbiamo compiere step importanti per migliorare anche nella continuità che oggi ci manca ancora. Abbiamo le capacità per fare bene, dobbiamo proseguire su questa strada per farci trovare pronti già nella prima partita del prossimo anno contro la Triestina”.