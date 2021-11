CONSIGLIO PAT – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: ESTERNAZIONI ESPONENTE FDI: PRESIDENTE TAUFER, « CI UNIAMO ALLO SDEGNO PER IL POST DI LUCA VALENTINI »

13:22 - 19/11/2021

Nota di protesta della presidente Paola Maria Taufer – Lo sdegno della Commissione pari opportunità per le esternazioni di un esponente di FdI.

La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo non può che unirsi al coro generale di sdegno e proteste per le esternazioni via social di Luca Valentini, già candidato alla ultime elezioni comunali di Trento nella lista di Fratelli d’Italia e nominato successivamente fra i commissari della Commissione cultura della circoscrizione Gardolo. In un post su Facebook aveva scritto: “Posso dire che due p**e con ste propagande per la violenza verso la donna? Sembra sia tutto a senso unico. Se gli uomini sono così tremendi, sco****vi i cavalli. Facile”.

Che altro aggiungere ? La frase si commenta da se’.

Prendiamo atto con sollievo delle giuste reazione anche all’interno del suo partito politico e dei provvedimenti in atto, e auspichiamo che episodi del genere non accadano mai più.

*

Paola M. Taufer

Presidente Commissione Pari opportunità – Consiglio provinciale Trento