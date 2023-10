VATICANNEWS.VA * TELEFONATA PAPA FRANCESCO – ERDOĞAN: IL PRESIDENTE TURCO, « SITUAZIONE DRAMMATICA IN TERRA SANTA »

06.32 - venerdì 27 ottobre 2023

Guerra in Medio Oriente, telefonata tra il Papa e il presidente turco Erdoğan. Il leader di Ankara ha telefonato a Francesco ieri mattina per esprimere la preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Il direttore della Sala stampa vaticana, Bruni: “Il Papa ha espresso dolore per quanto avviene e ha ricordato la posizione della Santa Sede, auspicando che si possa arrivare alla soluzione dei due Stati e di uno statuto speciale per Gerusalemme”.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha avuto ieri mattina una conversazione telefonica con Papa Francesco “sulla situazione drammatica in Terra Santa”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa vaticana, confermando la notizia giù diffusa dalla presidenza di Ankara.

“Il Papa ha espresso il suo dolore per quanto avviene e ha ricordato la posizione della Santa Sede, auspicando che si possa arrivare alla soluzione dei due Stati e di uno statuto speciale per la città di Gerusalemme”, spiega Bruni.

Il governo turco aveva fatto sapere in mattinata che il presidente ha espresso al Papa grande preoccupazione per quello che sta avvenendo a Gaza, definendolo un “massacro”. Lo scorso 22 ottobre Francesco aveva avuto un colloquio telefonico di circa 20 minuti con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden sulle situazioni di conflitto nel mondo e il bisogno di individuare percorsi di pace.