” UNIAMOCI TRENTINO ” E ” CUB TRENTO ” * PRIVACY: « RALLENTIAMO IL PROGETTO “WALLET DIGITALE” CON LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DANTE, ASSIEME A FRACASSI E GRIMALDI » (9/9 – ORE 10-20)

14.28 - sabato 22 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Trento chiama Italia perché è capofila nella sperimentazione del “Wallet digitale”. Una manifestazione chiamata dal popolo dove saranno le associazioni che hanno lavorato a contatto con i cittadini le protagoniste.

Non avremo palco ed il percorso si snoderà per tutto il centro cittadino come già comunicato alla questura di Trento e ribadito che non si accetteranno cambiamenti. Solo due gli ospiti programmati, scelti in base alla lunga amicizia che ci lega: Franco Fracassi e Fulvio Grimaldi.

Tutte le persone che sono emerse in questi anni, dagli scrittori ai conduttori, dai filosofi agli artisti, sono invitati a marciare con i cittadini, a stare con la gente, fra la gente, per la gente.

Tutti sono i benvenuti, ognuno con il suo simbolo e la sua bandiera

Trento è l’inizio: aiutateci a rallentare il progetto e rallenterà in tutta Italia.

Attendiamo le vostre adesioni a uniamocitrentino@gmail.com