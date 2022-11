MANICA (PD) * DOLOMITI ENERGIA: « CHIEDIAMO LA CONVOCAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA, PER ANALIZZARE LA SITUAZIONE DELLA MULTIUTILITY »

16.09 - giovedì 10 novembre 2022

In data odierna, il Consigliere provinciale del PD Alessio Manica ha presentato una richiesta di convocazione straordinaria ed urgente della III Commissione legislativa del Consiglio provinciale per analizzare ed approfondire la situazione economico-finanziaria della società “Dolomiti Energia s.p.a.” che, da quanto riferito dalla stampa, pare versare in una condizione preoccupante.

Per tale ragione è richiesta anche un’audizione diretta della “governance” della stessa società. Le ragioni di tale urgente convocazione, risiedono nel ruolo di tale azienda dentro il sistema produttivo trentino e nei possibili risvolti finanziari, anche per le casse pubbliche, contenuto nel bilancio societario.

Manica attende ora la decisione del Presidente della III Commissione legislativa.