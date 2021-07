VVF VOLONTARI – LEVICO TERME (TN) * « AUTOMOBILISTA SBATTE SU VEICOLO DEI CARABINIERI FERMO A 120 METRI DALLA ZONA DI UN INCIDENTE, TRASPORTATO IN OSPEDALE IL CONDUCENTE »

Nottata movimentata e decisamente singolare per i Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme, allertati ieri sera verso le 22 per un frontale, l’ennesimo, sulla SP 43 in località Campiello.

Verso mezzanotte, con le operazioni di messa in sicurezza della zona pressoché terminate e con i feriti trasportati in ospedale, un botto in lontananza ha rimesso in allarme (e al lavoro) il corpo dei vv.f. volontari di Levico. Un’automobile, a circa 120 metri dal luogo dell’incidente, aveva appena centrato una camionetta dei carabinieri. Fortunatamente i militari non erano a bordo. Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza che già si trovava sul posto per il primo incidente.

Foto: corpo vv.f. di Levico