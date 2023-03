UIL TRENTINO * WORKSHOP CDP – CARITRO: ALOTTI, « VOCE E SPAZIO AGLI INTERESSI FINANZIARI E POLITICI, NESSUN RIFERIMENTO AD UN NUOVO FONDO DI HOUSING SOCIALE »

10.19 - venerdì 17 marzo 2023

Workshop CDP / CARITRO. La critica della UIL: voce e spazio agli interessi finanziari e politici, nessun riferimento alla necessità di investimenti nel sociale, ad esempio in un nuovo Fondo di Housing Sociale. La stampa riporta oggi la cronaca della presentazione in due workshop a Rovereto, con la collaborazione del piccolo socio di minoranza Caritro, dei finanziamenti di Cassa Deposito Prestiti in Regione nel 2022 alle piccole e medie imprese private (273 mln) e alle iniziative di investimento della Pubblica Amministrazione (162 mln).

Imprenditori, funzionari pubblici e l’Assessore Spinelli tessono, giustamente le lodi di cotanta lungimiranza della società finanziaria pubblica CDP che raccoglie e dispone della raccolta del risparmio postale e la riversa su progetti di economia reale su tutto il territorio nazionale. A questo giudizio positivo, fossero state invitate anche le parti sociali, che sicuramente rappresentano gran parte della platea dei piccoli e piccolissimi risparmiatori postali, si sarebbe appunto aggiunto il nostro plauso e, magari, qualche osservazione specifica sul coinvolgimento di CDP nel Fondo Social Housing Trentino, uno strumento già utilizzato in Trentino, ma esaurito dal 2018.

La Uil ed il Sindacato chiedono infatti da tempo alla Giunta Provinciale di ricostituire una nuova cordata, simile a quella avviata nel 2012 che ha realizzato, come giustamente evidenziato da Livio Cassoli di CDP più di 500 alloggi a canone moderato. Gli altri soci oltre CDP potrebbero essere gli stessi del 2012 e cioè Cassa del Trentino e Finint sgr oppure cambiare od aggiungersi alla compagine, come i Fondi Pensione sponsorizzati da Pensplan, il Gruppo ITAS, Mediocredito TAA o Euregio Plus sgr.

La “questione casa” è tornata in primo piano ed anche il Presidente Fugatti recentemente ne ha affermato la priorità. Ecco, uno dei percorsi sicuramente virtuosi, già positivamente sperimentati e utili da percorrere, anche per rilanciare e dare nuova linfa e forza all’edilizia residenziale e pubblica, volano principe dell’economia, dovrebbe essere proprio quello della riattivazione di un Fondo di Housing Sociale “due” in Trentino, con il coinvolgimento finanziario e tecnico proprio di CDP.

Peccato che questa proposta non sia stata lanciata in questi importanti consessi politico finanziari economici, dai quali come spesso accade il sindacato è escluso e viene dato spazio e voce agli interessi della politica, degli interessi privati ed imprenditoriali, quasi mai a quelli delle persone e delle parti sociali.

Walter Alotti

Segretario generale Uil del Trentino