DAL RÌ (UDC) * CANDIDATURA FUGATTI: « SAPREMO FARLA ANCHE CON IL PULVISCOLO DI LISTE PERSONALI, CHE SONO PRESENTI NELL’AREA MODERATA »

12.30 - lunedì 31 luglio 2023

Ci pregiamo come Udc, di richiamare la posizione già presentata dall’on. Lorenzo Cesa in occasione della sua visita a Trento del 13 aprile scorso.

In questa lungimirante intervista chiariva che si stava lavorando per una coalizione di Centrodestra unita ed una presenza identitaria che riassumesse anche le componenti che nel settembre 2022 si erano presentate assieme in quel “cartello moderato” poi approdato in Parlamento.

Quella sintesi che abbiamo voluto sulla candidatura di Maurizio Fugatti, sapremo farla anche con il pulviscolo di liste personali che sono presenti nell’area moderata. Sotto un simbolo unitario e radicato.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

