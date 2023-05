COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO – CMST * BY-PASS FERROVIARIO: « RFI ITALFERR / “PFTE+”, CI SAREMMO ASPETTATI I CONTENUTI DEL DOCUMENTO »

15.34 - venerdì 12 maggio 2023

Nei giorni scorsi i media hanno diffuso la notizia-sorpresa che RFI ITALFERR ha inviato al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un addendum al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, denominato PFTE+.

Il CMST si sarebbe aspettato una conferenza stampa, da parte di RFI e della Commissaria Straordinaria ing.Paola Firmi, nella quale informare la cittadinanza sui contenuti di questo documento. E invece niente. È stato secretato anche questo. Si attenderà il nuovo parere del Comitato Speciale dei LL.PP che dovrebbe essere espresso il prossimo 24 maggio.

Pertanto, non conoscendo il contenuto del PFTE+, il nostro Comitato non intende commentare ulteriormente ma svolgere alcune considerazioni.

Dal momento che il PFTE+ è a conoscenza dell’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro, riteniamo logico che esso venga consegnato ai Comitati, affinché il metodo dialogico proposto dagli stessi, si concretizzi nel prossimo incontro di lunedì 15 maggio.

Le criticità delle n.266 prescrizioni/raccomandazioni contenute nell’ordinanza n.3 della Commissaria Straordinaria ing. Paola Firmi dell’8 settembre 2022 devono ancora essere recepite sia nel PFTE e sia nel progetto esecutivo del Consorzio Tridentum. Finora non abbiamo visto nulla in merito. Vediamo solo trivelle per il monitoraggio ex ante del tracciato e le incombenti ruspe e frese per procedere agli abbattimenti degli immobili a Trento Nord, per l’inizio della cantierizzazione, rimandata a fine maggio.

Il nostro Comitato ha proposto il metodo dialogico, che è stato accettato, per avviare un percorso democratico per giungere ad una soluzione migliore del progetto lotto 3 _A di RFI, spostando più a nord l’accesso alla galleria Trento (Marzola). A tal proposito nel luglio 2022, il nostro Comitato ha inviato per PEC, a RFI, alla Provincia Autonoma di Trento, al Comune di Trento, ai ministeri competenti ed altri enti una soluzione alternativa, elaborata dall’ing. Alberto Baccega, che non è stata minimamente considerata.

Eppure il tracciato di questo progetto avrebbe eliminato gran parte delle criticità connesse all’ex area Sloi e Carbochimica, ai rischi delle merci pericolose, rumore e vibrazioni e movimenti franosi della Marzola ed altre. Si è volutamente proseguito con questo frettoloso progetto e il PFTE+ potrebbe solo, tardivamente, costituire una “pezza”.

Ed è per questo che il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing.Alberto Baccega” ha proposto che venga inviata alla Comunità Europea una richiesta di moratoria di due anni, cioè dilazionare le consegne dell’opera al giugno 2028.

Tale dilazione della delivery, consentirebbe di approfondire ed esaminare a fondo le criticità, modificare il tracciato mediante una progettazione esecutiva più attenta e precisa e reperire gli ulteriori finanziamenti necessari. La nostra proposta sembra realizzabile e la formuliamo con puro spirito costruttivo e dialogico sul piano politico-istituzionale e tecnico all’Osservatorio che incontreremo lunedì prossimo.

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo