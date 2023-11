ON. AMBROSI (FDI) * GRANDI CARNIVORI / TRENTINO-AA: « PROBLEMA LUPI, IMPORTANTI LE PAROLE DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA SU RASSICURAZIONI UE »

20.37 - lunedì 20 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Le parole del ministro per l’Agricoltura e la Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, relative alle rassicurazioni in sede europea sul fatto che la Commissione stia studiando soluzioni al problema dei lupi che assilla le nostre comunità del Trentino-Alto Adige sono a mio avviso estremamente importanti, e sottolineano ancora una volta quanto l’impegno del governo Meloni in Europa sia continuo e costante dalla parte della gente comune e delle sue esigenze.

Come ha dichiarato il ministro, ‘esiste il dovere di mantenere le specie quando decrescono e rischiano l’estinzione, di riuscire a garantire la riproduzione, ma intervenire quando superano i limiti che consentano alle altre specie di sopravvivere, compresa l’uomo e le sue attività’ produttive’. Credo debba essere la stella polare da seguire relativamente a tematiche di questo tipo”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige