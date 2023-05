TRANSDOLOMITES * “MOBILITÀ SOSTENIBILE – ALPI E DOLOMITI“: « SAPERE GUARDARE OLTRE LE OLIMPIADI 2026 MILANO-CORTINA, IL CONVEGNO A TRENTO – MUSE (10/5 – 9.00) »

09.19 - venerdì 5 maggio 2023

Mobilità sostenibile in àmbito alpino e dolomitico. Il convegno si terrà al MUSE il 10 maggio mattina con particolare attenzione ai collegamenti tra Svizzera e Nord-Est d’Italia.

Esprimo grande soddisfazione per la nota scritta che mi è stata inviata dal Consolato generale di Svizzera a Milano circa l’intenzione di promuovere l’iniziativa di Transdolomites tramite i propri canali social media.

I rapporti tra Trasdsolomites ed i partners svizzeri sono in costante espansione e rafforzamento tanto è che per quanto riguarda l’autunno 2023 a Zurigo è in programma un evento internazionale di Transdolomites in collaborazione con gli ingegneri ferroviari svizzeri. Sempre più stretta la collaborazione con le Camere di Commercio dei territori alpini sul tema delle infrastrutture ferroviarie e le nuove progettazioni.

Positiva l’attenzione del Vice Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera sede di Ginevra nei riguardi delle proposte cui Transdolomites sta lavorando da anni.

L’appuntamento del 10 maggio porrà l’accento sulla necessità di irrigare il territorio (in particolare quello alpino) con una rete secondaria ben connessa con la rete principale e con servizi all’altezza delle attese dei viaggiatori degli anni 2030-2040. In questo ragionamento la Commissione Europea si farà portavoce di questo messaggio ed è in questo contesto che le proposte di Transdolomites si innestano.

Mobilità sostenibile nelle Alpi e nelle Dolomiti. Saper guardare oltre le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. L’Unione Europea punta a costruire uno spazio ferroviario europeo unico puntando ad un sistema di reti ferroviarie che consenta l’espansione del settore ferroviario grazie alla concorrenza, all’armonizzazione tecnica e allo sviluppo congiunto di collegamenti transfrontalieri. Elemento chiave è la creazione di nove corridoi della rete centrale in tutta l’UE: La rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

L’ Associazione Transdolomites, guarda con favore a questo obiettivo. Focalizzando l’attenzione tra le Alpi Centrali e le Dolomiti i corridoi ferroviari che da Nord a Sud attraversano delle Alpi, Ferrovia del Brennero e nuova BBT, Tunnel del San Gottardo, traforo del Sempione, devono comunicare tra di loro attraverso la progettazione e realizzazione delle tratte ferroviarie per il trasporto regionale, merci e persone, da Ovest ad Est perché all’interno del territorio alpino e dolomitico vi è una grande domanda di mobilità da parte di residenti e turisti tra Svizzera , Lombardia, Alto Adige- Südtirol, Trentino e Veneto ridando vigore dell’idea storica della St. Moritz -Venezia.

Un progetto storico, quest’ultimo, che venne alla luce oltre un secolo fa, ai giorni nostri dimostra tutta la sua attualità nonché quanto sia necessario dare impulso a questo obiettivo attraverso ragionamenti e produzione di scenari pratici e non più solo di concetto.

Il progetto del tunnel ferroviario del Grimsel che se realizzato completerebbe il circuito della rete di oltre 800 km di ferrovie a scartamento metrico. L’adozione del carrello ferroviario ad assetto variabile che sempre in Svizzera permette di viaggiare tra Montreux a Interlaken con lo stesso treno su scartamenti diversi rivoluziona il sistema di viaggio permettendo di evitare la rottura di carico per via del cambio treno che in precedenza si aveva a Zweisinnen. Valutazioni che vanno spostate sul versante italiano per comprendere quali opportunità si potrebbero generare con la progettazione e realizzazione dei tasselli ferroviari ancora mancanti per immaginare un collegamento tra Engadina, la Valtellina (Tirano) Val di Sole e di Non in Trentino per raggiungere Trento o l’altra opzione che dalla Valtellina propone di passare in tunnel sotto lo Stelvio per raggiungere la Val Venosta a Malles e da qui Bolzano.

Da Trento poi si inserisce il percorso progettuale che propone il nuovo collegamento ferroviario via Val di Cembra e Fiemme per raggiungere Penia di Canazei nel cuore delle Dolomiti. Una vera rete alpina e dolomitica di ferrovie locali che una volta realizzata permetterebbe di spostarsi in treno e senza auto dalla Svizzera alle Dolomiti a Venezia.

Anche in Alto Adige Südtirol si guarda con attenzione al collegamento su ferro tra Malles e la Valtellina con l’ipotesi del tunnel di base sotto lo Stelvio assieme a quello più diretto con l’Engadina sempre da Malles La volontà manifestata pubblicamente da parte della Commissione Europea di giungere a vietare in futuro la commercializzazione dei motori alimentati con combustibili fossili è la chiara indicazione che il mondo dei trasporti deve cambiare.

Le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina oltre ad essere un grande evento sportivo saranno occasione per accendere i riflettori di tutto il mondo su territori di grande pregio ambientale. Da qui l’alta probabilità che su questi territori di grande pregio e di grande fragilità ambientale, al peso antropico e il traffico automobilistico già pesante la pressione aumenti nel periodo post-olimpiadi.

Le Alpi e le Dolomiti non saranno più in grado di sopportare nuovi e pesanti flussi di traffico e saranno gioco forza obbligate a prepararsi al cambiamento sulle modalità per quanto riguarda la loro raggiungibilità e spostamenti interni. Il convegno del 10 maggio intende ragionare in modo concreto su come preparare questi territori al cambiamento per avviare una transizione verso una offerta di mobilità e turismo sostenibili.

Programma

9.00, Massimo Girardi, presidente di Transdolomites . Presentazione dei lavori e saluti Istituzionali

9,15 Walter Kasswalder, Presidente del Consiglio Provinciale di Trento

9.30 Gianni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento

9.45 Massimo Girardi , “ Venezia-St.Moritz, il programma di viaggio su treno e pullman per unire sette siti UNESCO”

Interventi

10.00 Annibale Salsa,

• Presidente del Comitato scientifico della Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio (Tsm – Trento) e membro del Comitato scientifico della Fondazione Dolomiti-Unesco. “

10.15 Nicola Veronesi, Consigliere dell’Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Trento

10.30 Luca Paolazzi, Direttore Scientifico della Fondazione Nord-Est

10.45 Alain BARON, Ufficio della DG MOVE della Commissione Europea

11.00 Benedetto Abbiati, Presidente della Società Economica Valtellinese ed Ingegnere dei Trasporti. “Trasporto pubblico nelle Alpi tra investimenti strutturali e gestionali”.

11.15 Andreas Willich, Responsabile dello sviluppo aziendale della Ferrovia Retica

11.30 Christian Kindschi , Key Account Manager PostAuto AG sede di Coira (CH)

11.45 Carlo Greco, – Direttore Generale – CEO, Ditta Silbernagl “ Südtirol Transfer, servizio di mobilità per un turismo senza auto”

12.15 Termine dei lavori

Moderatore: Massimo Girardi