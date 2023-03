PRO VITA E FAMIGLIA * ROMA – MANIFESTAZIONE “FRIDAY FOR FUTURE“: COGHE, « SE NON CI AVESSE DIFESO LA POLIZIA, NON SO CHE COSA SAREBBE POTUTO ACCADERE »

13.57 - venerdì 10 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono ancora turbato. Se non ci avesse difeso la Polizia, non so che cosa sarebbe potuto accadere. Andare a lavorare e trovare la Polizia schierata davanti al tuo ufficio per difendere la tua incolumità è un’esperienza scioccante. Ma che cosa è successo? Venerdì scorso si è svolta a Roma la manifestazione ambientalista Friday For Future (ispirata a Greta Thunberg). Questi eventi sono sempre politicizzati dall’estrema sinistra e raccolgono collettivi studenteschi, centri sociali, anarchici, movimenti femministi, abortisti e LGBTQ.

Non mancano mai nemmeno le bandiere del Partito Democratico (soprattutto ora che è guidato dall’estremista Elly Schlein). Tutte realtà che ci odiano, letteralmente, a causa delle nostre campagne per difendere la Vita, la Famiglia e la Libertà Educativa. Collettivi che sognano il giorno in cui dovessimo sparire dalla faccia della terra e cessare ogni attività.

Per questo, la Polizia di Stato ha dovuto schierare i suoi agenti e collocare una camionetta davanti al nostro ufficio a Roma per evitare – come più volte accaduto in passato – che fossimo vittime di atti violenti e vandalici. Quando il corteo è passato davanti alla nostra sede, infatti, sono partiti cori con offese, insulti, e slogan abortisti.

Quando una ragazza ha gridato: “Tiriamogli qualcosa!”, ho capito che se non ci fosse stata la Polizia a difenderci l’avrebbero fatto davvero: avrebbero assaltato il nostro ufficio.

Noi non ci faremo intimidire dai fanatici dell’aborto libero, dell’eutanasia, della droga legale, del gender nelle scuole e del ‘genitore 1’ e ‘genitore 2’.

Il Partito Democratico e la Cgil stanno facendo pressione sui “loro” sindaci (che governano le Città più importanti d’Italia) affinché censurino la nostra ultima campagna in tema di aborto e Vita nascente. Stiamo solo chiedendo allo Stato di aiutare le donne in gravi condizioni sociali, economiche o psicologiche a portare avanti la gravidanza, senza doversi sentire costrette a ricorrere all’aborto.

Persino questa semplice richiesta per loro è inaccettabile e da censurare! Nello stesso tempo i nostri manifesti sono vittime di atti vandalici, probabilmente ad opera degli stessi attivisti di estrema sinistra che l’altro giorno hanno sfilato davanti alla nostra sede a Roma per ricoprirci di insulti e minacce. Ideare, pianificare e organizzare queste campagne è molto costoso ma necessario per risvegliare le coscienze.

Le mamme hanno il diritto di fare figli!

I collettivi di estrema sinistra ci attaccano, distruggono i nostri manifesti, nella speranza che smettiamo di realizzare le nostre campagne. Si sbagliano di grosso: per ogni manifesto staccato, ne affiggeremo altri 100 in tutta in Italia.

Moltiplichiamo le affissioni e gli interventi sui media per il diritto universale alla Vita, in tutta Italia! Una cosa è certa: nei prossimi mesi questi attacchi aumenteranno. Accadrà perché, con l’elezione di Elly Schlein alla guida del Partito Democratico la Sinistra italiana si è ancor più radicalizzata ed estremizzata. I centri sociali, i collettivi femministi e abortisti e il movimento LGBTQ sono galvanizzati ed euforici per l’ascesa di Elly Schlein.

Sanno che lei lavorerà per attuare la loro Agenda mortifera e radicale (che è contro le famiglie, le mamme ed i nostri figli) in tutta Italia, cominciando da ciò che governano ora: importanti Regioni e migliaia di Comuni, tra cui le più importanti Città italiane (come Milano, Torino, Roma, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, etc). In troppi stanno sottovalutando il “fenomeno Schlein”.

I sondaggi dicono che dopo la sua elezione il Partito Democratico ha guadagnato in poche ore ben più di due punti percentuali anche perché il PD ha dalla sua parte il sistema mediatico/ giudiziario/politico italiano creato dal clientelismo del centro sinistra da decine di anni.

Elly Schlein sarà la prossima Presidente del Consiglio italiana? Può accadere! E sarebbe devastante. Non c’è tempo da perdere.

Se non iniziamo ORA a organizzare la Resistenza contro la nuova Sinistra Estremista di Elly Schlein, che già governa le Città più importanti e popolose d’Italia, quando ce la ritroveremo al Governo della Nazione sarà troppo tardi per correre ai ripari.

Difendere la missione di Pro Vita & Famiglia dagli attacchi (e che aumenteranno!) è il modo più sicuro per opporsi a questa deriva!

Jacopo Coghe

Portavoce Pro Vita & Famiglia