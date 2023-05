NURSING UP TRENTO E UIL FPL SANITÀ * PROFESSIONISTI SANITARI: « LA GIUNTA PAT CONVOCHI IMMEDIATAMENTE ANCHE I SINDACATI DEL NOSTRO COMPARTO »

08.22 - venerdì 5 maggio 2023

LA SANITA’ PUBBLICA TRENTINA È IN GRAVE SOFFERENZA: LA GIUNTA PROVINCIALE CONVOCHI IMMEDIATAMENTE ANCHE I SINDACATI CHE RAPPRESENTANO IL COMPARTO SANITA’.

Dopo i recenti incontri istituzionali che hanno riguardato la contrattazione e le problematiche di altri comparti del pubblico impiego trentino, come Nursing up e Uil FPL sanità, i due sindacati maggiormente rappresentativi nel comparto sanità, ci aspettiamo di essere immediatamente convocati ai tavoli provinciali auspicando nel contempo che si attui un’azione congiunta e sinergica con tutte le altre sigle sindacali del comparto sanità.

La situazione della sanità trentina è grave ed è ormai scarsamente attrattiva per i Professionisti sanitari ed il personale Oss del comparto.

L’imminente assestamento di bilancio provinciale offre fin da subito l’opportunità di intervenire con lo stanziamento di risorse dedicate, che potrebbero essere destinate in maniera specifica e mirata alle necessità al personale sanitario ed Oss del comparto, finalizzate a garantire adeguati standard assistenziali ed a riconoscere professionalità e grande impegno lavorativo.

A nostro avviso è necessario e prioritario:

– Individuare uno specifico fondo economico destinato all’emergenza infermieristica e sanitario/assistenziale

– Riformare l’ordinamento professionale a livello contrattuale, in analogia a quanto avvenuto a livello nazionale

– Armonizzare lo stipendio dei dipendenti della sanità a quello percepito da alcune figure professionali della provincia, aventi pari profilo formativo

– Prevedere la stabilizzazione in ruolo del personale sanitario assunto a tempo determinato, non solo limitandosi alla copertura dei posti vacanti in ruolo in pianata organica, ma anche in sovrannumero, per evitare la fuga degli stessi in altre realtà, che nel frattempo potrebbero offrire assunzioni in ruolo e quindi stabili

– Rivedere la tariffa delle prestazioni orarie aggiuntive, attualmente inadeguata, portandola a 50 euro/ora

– aumentare il riconoscimento economico di indennità e straordinario

– Implementare il fondo dedicato agli incentivi per richiami in servizio

– Implementare la dotazione organica del personale sanitario ed Oss, visto che professionisti sanitari attualmente svolgono attività improprie, trascurando il proprio prioritario mandato professionale.

È in corso una continua emorragia di personale e ci saranno nei prossimi anni un numero elevato di pensionamenti, occorre pertanto incentivare le categorie di professionisti ed operatori che sono in costante sofferenza, che operano in carenza d’organico e con uno stipendio tra i più bassi d’Europa, ci aspettiamo pertanto che la Giunta provinciale ci convochi, stanzi adeguate risorse ed emetta direttive alla contrattazione che vadano nella direzione dai noi indicata.

La regione Valle d’Aosta, a statuto speciale, ha stanziato ingenti risorse economiche, garantendo al personale infermieristico un’indennità pari a 350 euro al mese, che si aggiunge all’indennità di bilinguismo.

In assenza di un celere e concreto riscontro, proclameremo l’immediata MOBILITAZIONE del personale del comparto sanità e valuteremo tutte le azioni di protesta da adottare.

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing up Prov. Trento

Giuseppe Varagone

Seg.Prov.UIL FPL Sanità