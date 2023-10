TRANSDOLOMITES * MOBILITÀ PUBBLICA: « VIAGGIARE NELLE DOLOMITI CON UN UNICO BIGLIETTO, IL CONVEGNO A TRENTO – MUSE (17/10 – 14.30) » (PDF PROGRAMMA)

07.45 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Martedì 17 ottobre 2023 pomeriggio, Transdolomites organizza il convegno dedicato ad un tema strategico sempre in tema di mobilità pubblica; il ticketing, ossia i documenti di viaggio per residenti e turisti funzionali all’utilizzo dei mezzi pubblici.

Tema strategico perché troppo spesso chi utilizza i mezzi pubblici si deve orientare nella selva di varie card e biglietti. Ciò comporta anche un importante carico di lavoro e di stress per chi conduce i mezzi che si trovano ad assolvere l’impegnativo compito della guida dei mezzi e quello della convalida di card e biglietti di viaggio.

Il convegno presenterà diverse esperienze; Francia, Svizzera, Austria, Italia. Si tratta del programma ancora provvisorio quello del 17 ottobre ma che intendiamo si da ora promuovere per focalizzare l’attenzione sul tema.

Anche Euregio, ci compiaciamo, si sta muovendo nella direzione della bigliettazione unica che riguarda l’utilizzo dei mezzi pubblici nel Land Tirol, Sudtirolo, Trentino con obiettivo 2025.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites