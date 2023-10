BIODISTRETTO VALLE DEI LAGHI (TN) * “BIOGREEN FESTIVAL“: « INCONTRI – DIBATTITI – APPROFONDIMENTI, CANTINA TOBLINO E CENTRALE SANTA MASSENZA (7-8/10) »

07.30 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione) –

La Valle dei Laghi è bio e green. Un festival per raccontarlo il 7 e l’8 ottobre. Il Biodistretto della Valle dei Laghi il 7 e l’8 ottobre con il “Bio Green Festival” invita esperti e operatori del settore agroalimentare, biologico e green per due giornate di incontri, confronti, dibattiti e approfondimenti con relatori locali e nazionali. L’evento nasce dall’esigenza di sviscerare i temi legati al mondo della sostenibilità, del biologico, del rispetto nell’uso delle risorse e della costruzione di un sistema agroalimentare etico, salutare e resiliente.

I lavori si articoleranno nelle giornate di sabato 7 ottobre, nella quale presso la Sala Convegni della Cantina Toblino si parlerà della nuova frontiera dell’agricoltura, e di domenica 8 ottobre, nella quale presso la Sala Convegni della Centrale Idroelettrica di Santa Massenza i temi saranno l’acqua, l’energia e le sfide da affrontare nella transizione ecologica.

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria a fini organizzativi (info@biodistrettovallelaghi.it). I relatori e gli esperti si alterneranno nel presentare la transizione ecologica, il ruolo dei biodistretti, la biodiversità, l’arricchimento del suolo, la viticoltura e l’agroecologia, le pratiche alimentari sostenibili, l’intelligenza artificiale in agricoltura, la resilienza dei terreni al cambiamento climatico, l’agricoltura di precisione e l’agrivoltaico, la gestione delle risorse idriche e la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili.

Insomma, si toccheranno tantissime tematiche, con l’obiettivo di raccontare buone pratiche già applicate in Trentino e in Italia e di evidenziare quali ulteriori azioni possano trovare spazio per far fronte a cambiamento climatico, crisi idrica e altri elementi e per riuscire a dare risposte efficaci e collettive nella gestione di un patrimonio – il territorio, la natura, l’ecosistema – che è responsabilità di tutti.

Parallelamente al convegno, sono previsti numerosi eventi e attività. Il 6 ottobre ci saranno un biotrekking nel pomeriggio da Vigo Cavedine e Malga Pian e un aperitivo letterario alle 18.00 con Annibale Salsa alla Cantina Pisoni di Pergolese. Il 7 ottobre ci sarà alla Biblioteca di Padergnone un laboratorio mattutino di autoproduzione di cosmetici con i prodotti dell’alveare insieme a Linda Martinello mentre in serata al Teatro di Dro si terrà la conferenza spettacolo “La neve delle rondini” di Marco Albino Ferrari accompagnato dai suoni di Francesco Zago. L’8 ottobre, infine, si potrà partecipare ad un biotrekking da Monte Terlago ai Laghi di Lamar con le guide di Albatros e alle 18.00 si chiuderà il festival con un laboratorio del gusto sull’evoluzione dell’agricoltura di montagna assaggiando i vari prodotti guidati da Slow Food Trentino Alto Adige.

Tutte le informazioni su www.biodistrettovallelaghi.it.