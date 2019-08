NURSING UP TRENTO * CAMBIO DIVISA: « FIRMATO L’ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO ECONOMICO DEL TEMPO PREGRESSO DEI 5 ANNII E QUELLO PROVVISORIO SUI 10 MINUTI PER LA VESTIZIONE »

Nursing Up firma l’accordo sul riconoscimento del tempo cambio divisa dei 5 anni arretrati e nuovo accordo provvisorio sui 10 minuti cambio divisa dal 1/9/2019.

Cari e/i colleghe/i in data odierna abbiamo partecipato, con le altre OO.SS, all’incontro con il Direttore Generale per la definizione di un accordo in merito al riconoscimento del tempo vestizione/svestizione della divisa per i 5 anni pregressi.

Abbiamo chiesto e fortemente voluto tale incontro a fronte di numerose sentenze nazionali favorevoli al dipendente, alcune delle quali promosse e sostenute dal sindacato Nursing Up. Dopo 3 ore di trattativa abbiamo raggiunto un accordo, sottoscritto da tutte le sigle sindacale, che prevede un riconoscimento economico, una tantum, per i 5 anni pregressi a partire dalla data odierna, fino ad un massimo di 1000 euro che saranno erogati in maniera proporzionale in base alla presenza in servizio.

La proposta aziendale iniziale prevedeva di riconoscere l’indennizzo economico esclusivamente per il personale turnista sulle 12 e 24 ore. Su nostra richiesta abbiamo esteso tale beneficio anche per il personale diurnista altrimenti escluso.

Oltre all’accordo per il riconoscimento economico del tempo pregresso dei 5 anni, abbiamo stipulato un accordo con l’Apss che preveda, provvisoriamente, per il professionista sanitario turnista sulle 24 ore un massimo di 10 minuti complessivi per il tempo occorrente alla vestizione/svestizione, senza la riduzione del tempo dedicato alla consegna, già disciplinato dal precedente accordo decentrato del 3/9/2010. Una più completa trattazione del cambio divisa sarà da noi argomentata in Apran per tutte le articolazioni orarie nel novero del rinnovo contrattuale tuttora in corso.

Per quanto riguarda le modalità burocratiche per presentare la richiesta formale di rimborso per gli aventi diritto, ci stiamo accordando con l’azienda sanitaria, a breve vi forniremo tutte le indicazioni necessarie.

Cesare Hoffer

Coordinatore provinciale Nursing up Trento