PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID: « VENERDÌ 14 MAGGIO VERRÀ IN VISITA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA FIGLIUOLO ED IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE CURCIO »

Venerdì 14 maggio in visita a Bolzano il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio. Punto stampa alle 14.30.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, saranno in visita a Bolzano venerdì 14 maggio. Assieme ai vertici politici e amministrativi di Provincia, Azienda sanitaria e Protezione civile, Figliuolo e Curcio faranno il punto della situazione per quanto riguarda l’andamento della campagna vaccinale in Alto Adige.

Dopo l’arrivo nel capoluogo e una riunione tecnica, il commissario straordinario per il Covid-19 e il responsabile della protezione civile nazionale visiteranno il Centro vaccinale allestito alla Fiera di Bolzano. Ad accompagnarli ci saranno il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, l’assessore alla salute, Thomas Widmann, e l’assessore alla protezione civile, Arnold Schuler.