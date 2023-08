SOLEO SHOW * MISS ITALIA « VALENTINA RIEDO ELETTA AD ANDALO “MISS CINEMA DR KLEEIN”TRENTINO ALTO ADIGE »

11.27 - giovedì 10 agosto 2023

Tutto esaurito, ad Andalo al Palacongressi, grazie alla organizzazione di Andalo Gestioni e del Comune, per il consueto appuntamento con la bellezza che da oltre 18 anni ospita la finale regionale per l’elezione di Miss Cinema Dr KleeinTrentino Alto Adige per il Concorso Nazionale Miss Italia.

Infatti l’affluenza di pubblico alla serata non ha mai deluso le aspettative, ed anche in questa edizione sono state superate le 1000 presenze tra turisti e residenti.

25 ragazze, presentate dalla consueta classe ed eleganza di Sonia Leonardi, si sono contese la corona di Miss Cinema, tra i 17 e i 27 anni, studentesse, lavoratrici, mamme, operaie, con i piedi per terra, le idee chiare sul loro futuro e tanta voglia di mettersi in gioco,

Le candidate, provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio fino a qualche giorno fa, hanno sfilato in passerella proponendo diversi momenti, passando dagli abiti da sera al consueto body istituzionale Rocchetta.

Le ragazze sono state valutate dalla giuria anche per la loro capacità interpretativa rispondendo a domande legate al mondo del cinema.

La vincitrice, Miss Cinema Dr Kleein Trentino Alto Adige, è stata la bellissima diciottenne roveretana Valentina Riedo. È una studentessa all’ultimo anno di Liceo e con la passione per la moda. Si è avvicinata al concorso di Miss Italia per divertirsi e per cercare di uscire dalla sua confort zona e spera che questa esperienza possa portare buoni risultati e che la avvicini al mondo della moda e dello spettacolo.

La vincitrice della serata accede direttamente alle prefinali nazionali. Assieme alle già qualificate Arianna Chiechio anche lei di Rovereto e Gema Zarina di Trento, elette a Fiera di Primiero e alle altre 7 prefinaliste del Trentino Alto Adige che formeranno la squadra delle oltte 200 ragazze provenienti da tutta Italia che si conteranno la corona di Miss Italia 2023.

Madrina dell’evento Isabel Vincenzi, eletta ad Andalo la scorsa estate con il titolo di Miss Cinema 2022 e finalista tra le ragazze più belle d’Italia.

Durante la serata sì è voluto dare spazio anche al kilometro zero con la presentazione delle creazioni moda realizzate a mano dalla stilista, maestra artigiana, Ivana Penasa della sartoria Rivablanca di Cles. La sfilata si è aperta con un quadro moda dedicato ad abiti storici e medievali con accessori teatrali di grande impatto. A seguire in passerella sono stati presentati look più casual adatti per ogni occasione e a chiudere la sfilata sono stati gli eleganti e ricercati abiti da sera e i romanticissimi abiti da sposa.

La prossima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà a Folgaria il 12 agosto per l’elezione di Miss Sorriso e Miss Framesi e a Lagundo il 15 agosto per l’elezione di Miss Sport.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino-Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative. Soleo@soleoshow.com tel. 0461.239111