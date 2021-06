SMARTENGINEERING SRL * “ MECH INDUSTRY ACADEMY “: « AL VIA A LUGLIO LE NUOVE EDIZIONI, I CORSI SI SVOLGONO AL POLO MECCATRONICA DI ROVERETO (TN) »

Il nostro Core Business è l’ingegneria industriale meccanica e meccatronica con alcune specificità di eccellenza focalizzate nell’automazione, packaging, macchine utensili, automotive, assembly machine. Ogni sede ha caratteristiche spiccate in alcuni dei campi menzionati con competenze verticali e forte propensione all’innovazione e ricerca. In SMARTENGINEERING, l’attività di R&D è caratterizzata da una sempre maggiore capacità di trasferire know how tecnologico e tecnico in funzione degli obiettivi preposti in condivisione con i nostri clienti. La grande velocità di crescita dimensionale delle sedi ha creato una forte attenzione alla struttura interna di gestione delle risorse e della gestione caratteristica.

Le Academy SMARTENGINEERING sono il cuore strategico della nostra Learning Organization, luogo fisico in cui i candidati sono destinatari di interventi formativi e, soprattutto, figure attive dello sviluppo, condivisione e diffusione della cultura aziendale. Ideate col fine di contribuire al perseguimento della mission aziendale si distinguono in percorsi interni finalizzati all’ingresso di nuove risorse in azienda e in percorsi di formazione creati ad hoc per i nostri clienti, divenendo così investimento e valore anche per quest’ultimo. Le Academy nascono con l’obiettivo di diffondere e promuovere l’utilizzo della formazione on the job in azienda, sviluppando e aggiornando competenze sempre più performanti e cercando di generare un effetto leva nella formazione di giovani neolaureati. L’obiettivo è individuare il portafoglio delle competenze richieste dalle imprese e sperimentare metodi e programmi di apprendimento innovativi, basati su percorsi formativi da attuarsi direttamente in azienda.

SMARTENGINEERING investe in maniera significativa nella formazione dei suoi collaboratori anche con iniziative di rafforzamento delle sinergie e competenze con le università partner sia nell’ottica di potenziare il numero dei neolaureati all’interno della nostra azienda sia per promuovere la conoscenza del nostro know how con seminari, workshop, open e recruiting day organizzati all’interno delle Università stesse.

MECH INDUSTRY ACADEMY è un’iniziativa promossa e attuata in collaborazione con Trentino Sviluppo. Il partenariato tra Enti Territoriali e aziende del territorio sempre più ampio e diversificato, l’apertura alla collaborazione e al networking sono il tratto distintivo del progetto e ne costituiscono il forte valore aggiunto.

I corsi MECH INDUSTRY ACADEMY sono così articolati:

– 2 settimane di lezioni frontali in aula, utili a verificare lo stato delle competenze tecnico-specialistiche del candidato. Inoltre, l’aula è fondamentale per l’acquisizione e l’apprendimento mirato allo sviluppo di capacità trasversali, indispensabili per integrarsi all’interno di un’organizzazione aziendale. Gli aspetti riguardanti le attitudini caratteriali e i modelli comportamentali dei candidati completeranno infine il programma. A termine del percorso d’aula, e a seguito verifica, si accerterà l’idoneità o meno del candidato per proseguire con la fase successiva: lo stage. A questa fase del percorso accederanno solo coloro che risponderanno maggiormente al profilo richiesto dal cliente per cui è stato attivato il progetto formativo;

– 2 settimane di stage presso una delle sedi SMARTENGINEERING con affiancamento costante da parte di un tutor Senior. Il candidato lavorerà su materie e ambiti definiti secondo gli standard dall’azienda richiedente.

A fine stage, la risorsa diventerà a tempo determinato dipendente SMARTENGINEERING fino a quando non raggiungerà il profilo professionale richiesto dall’azienda a inizio mandato. La tempistica stimata, mediamente dai 6 ai 18 mesi, potrà subire dei cambiamenti in funzione del profilo richiesto (low, medium, high) e dall’autonomia raggiunta dal candidato. Durante il periodo on the job (minimo 6 mesi) la risorsa sarà formata sugli standard dell’azienda richiedente, lavorando presso una delle sedi SMARTENGINEERING in costante affiancamento di un tutor senior su attività specifiche e progetti commissionati dal cliente.

Una volta raggiunta la professionalità richiesta, la risorsa proseguire il suo percorso lavorativo con l’assunzione diretta da parte del cliente che ne ha richiesto la formazione.

Inoltre, MECH INDUSTRY ACADEMY organizza corsi di formazione dedicati alle aziende per i propri dipendenti.

FORMIAMO IN:

AUTOMATION

RICERCA & SVILUPPO

PROGETTAZIONE MECCANICA

CALCOLO

PROJECT MANAGEMENT

PROTOTIPAZIONE RAPIDA

FORMAZIONE SU STRUMENTI

CAD/CAE/CAM

E IMPLEMENTAZIONE PLM/PDM