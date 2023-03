CANALE – 5 “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « LE ASSOCIAZIONI DI AFRICANI CHIEDONO ALLA MAGISTRATURA DI FARE CHIAREZZA SULL’OPERATO DI SOUMAHORO »

16.48 - martedì 21 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA LE ASSOCIAZIONI DI AFRICANI CHIEDONO ALLA MAGISTRATURA DI FARE CHIAREZZA SULL’OPERATO DI SOUMAHORO. «Vogliamo sapere dove siano finite le risorse, questo caso ci danneggia». E INTANTO ABOUBAKAR AL GHETTO DI FOGGIA NON SI FA PIÙ VEDERE.

Dopo la denuncia alla Procura di Foggia della Onlus Sportello dei Diritti, che chiede se i soldi raccolti dall’onorevole Aboubakar Soumahoro con le sue controverse raccolte fondi siano stati effettivamente utilizzati per sostenere i migranti (vedi servizio), stasera a Striscia la notizia Pinuccio raccoglie l’appello di altre associazioni di africani che reclamano spiegazioni sull’operato di Soumahoro.

«Vogliamo sapere dove siano finite quelle risorse e chiediamo che la magistratura faccia chiarezza», dice Ablaye Seye dell’associazione Teranga A.I.P, che aggiunge: «Questa vicenda mette in discussione la credibilità di tutti gli enti che operano con i braccianti. Già tra burocrazia e discriminazioni varie per noi è difficile, non possiamo permetterci di farci rappresentare da qualcuno che non sia totalmente trasparente».

Inoltre, Seye svela a Pinuccio che, da quando è scoppiato il caso che lo vede coinvolto, Soumahoro nei ghetti di Foggia non si farebbe più vedere.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).