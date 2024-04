SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM – UIL / TRENTINO * CARTIERE GARDA – INFORTUNIO: « AUGURIAMO AL DIPENDENTE COINVOLTO PRONTA GUARIGIONE »

19.07 - domenica 21 aprile 2024

Le OO.SS. confederali di categoria SLC CGIL – FISTel CISL – UILCOM – UIL hanno appreso del grave infortunio occorso ad un dipendente delle Cartiere del Garda, impegnato in lavorazione presso un macchinario nel reparto PMT (pattinatrici).

In questo momento il nostro pensiero è rivolto al dipendente a cui auguriamo una pronta guarigione e alla sua famiglia, a cui manifestiamo vicinanza in questo momento difficile.

In attesa che si definiscano le responsabilità riguardo l’infortunio, sapendo che sono già intervenuti i tecnici preposti sul luogo di lavoro per i rilievi del caso, invitiamo i lavoratori dello stabilimento a non abbassare la guardia riguardo il rispetto delle normative sulla sicurezza ed il corretto utilizzo dei macchinari, al fine di salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi coi quali lavorano.

Chiediamo alla direzione aziendale, la convocazione a brevissimo termine degli RLS aziendali, al fine di chiarire per quanto possibile l’accaduto, e verificare se vi sono eventuali nuove disposizioni da impartire ai lavoratori impegnati nel reparto PMT al fine di evitare il possibile ripetersi di altri infortuni.

SLC CGIL – Norma Marighetti

FISTEL CISL – Lorenzo Pomini

UILCOM – Alan Tancredi