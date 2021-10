CONFCOMMERCIO ALTO GARDA E LEDRO (TN) * “FUGGI DAL TUO RISTORANTE“: « I FORMATORI DI “RISTOBUSINESS“ HANNO OFFERTO A 150 PERSONE UNA GIORNATA SULLA COMPRENSIONE DELLE DINAMICHE DELL’IMPRESA »

Se i ristoratori “fuggono” dal ristorante.Tutto esaurito per un evento dedicato all’analisi approfondita dell’impresa della ristorazione e del pubblico esercizio.

Tutto esaurito il corso che spiega come “fuggire” dal proprio ristorante, organizzato dall’Associazione ristoratori Alto Garda e Ledro, con l’Associazione ristoratori del Trentino e l’Associazione pubblici esercizi del Trentino. I formatori di Ristobusiness hanno offerto a più di 150 tra ristoratori e baristi una giornata intensa dedicata all’analisi e alla comprensione delle dinamiche dell’impresa di ristorazione e pubblico esercizio.

«La massiccia partecipazione – ha spiegato il presidente della sezione Claudio Miorelli – è un segnale dell’esigenza degli imprenditori di sempre maggiore formazione in funzione di una continua crescita qualitativa dell’offerta imprenditoriale».

«L’anno scorso – ha detto in apertura dell’evento il presidente dell’Associazione ristoratori del Trentino Marco Fontanari – in questo periodo ci stavamo preparando per un nuovo lockdown.

Oggi invece siamo qui a parlare di pianificazione, gestione, futuro. Questa sala piena è la dimostrazione, oltre che dell’impegno e della dedizione di Paolo Turrini e dei suoi collaboratori, che le imprese hanno bisogno di formazione e guardano con fiducia al futuro. Questo è il primo di una serie di eventi che, anche in collaborazione con FIPE nazionale, porteremo in un roadshow sul territorio occupandoci anche di altri temi, come quello del reperimento della forza lavoro».

«Mi fa piacere – ha detto la presidente dell’Associazione pubblici esercizi del Trentino Fabia Roman – che molti associati abbiano raccolto l’invito a questo evento. Sappiamo che è soprattutto con le nostre forze che dobbiamo riuscire a superare una stagione così nera come quella del Covid-19 e gli imprenditori di conseguenza si attrezzano per essere preparati».

Scappa dal tuo ristorante – come gestire i numeri della tua azienda ristorativa per essere libero si è tenuto presso l’Astoria Resort a Riva del Garda, dalle 9 alle 18. Relatori dell’incontro sono stati i formatori di Ristobusiness – il metodo professionale nella ristorazione: Emiliano Citi, Sebastiano Pira, Enrico Spinelli e Lorenzo Paladini.

«È un orgoglio – spiega il promotore dell’evento Paolo Turrini, presidente della sezione Alto Garda e Ledro dell’Associazione ristoratori – aver dimostrato con una massiccia presenza della categoria che l’attenzione alla formazione, al miglioramento dell’azienda ed alla ricerca di essere veri imprenditori siano di fondamentale importanza per poter essere leader di mercato. Merito anche dell’impegno dell’Associazione territoriale, che grazie all’immenso lavoro svolto dagli uffici di Confcommercio è riuscita a portare più di 150 persone ad ascoltare un personaggio competente e professionale come Emiliano Citi. Un ringraziamento particolare a chi ha permesso tutto ciò: Associazione ristoratori, Associazione pubblici esercizi, Planet Bevande, birrificio Leder e a chi ci ha ospitato, ovvero l’Astoria resort».