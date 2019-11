ROSSI (PATT) * OLIMPIADI 2026: « MENTRE FUGATTI RASSICURA IL TRENTINO CHE NON CI SARANNO PROBLEMI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE EMERGONO FATTI NUOVI ED INTERESSANTI »

Investimenti Olimpiadi. La proposta Lega-Salvini premier. Mentre Il presidente Fugatti, con apposito comunicato stampa, rassicura il Trentino che non ci saranno problemi per l’assegnazione delle risorse delle olimpiadi emergono fatti nuovi e interessanti.

Ovvio che il nostro auspicio, e massimo sostegno al Presidente Fugatti in questo, è che possa avverarsi tutto quanto lui ci dice in relazione alle risorse per le Olimpiadi.

Nel frattempo comunque sarebbe utile opportuno far correggere subito l’emendamento allegato e depositato al Senato dalla Lega Salvini premier, secondo il quale le risorse sono assegnate a Lombardia e Veneto.

*

Ugo Rossi