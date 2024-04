CONZATTI (ITALIA VIVA) * ELEZIONI GIUGNO 2024: « ASSEMBLEA NAZIONALE, CON LA LISTA “STATI UNITI D’EUROPA“ LAVOREREMO PER UN SOGNO »

17.14 - domenica 21 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Oggi in Assemblea nazionale di Italia Viva abbiamo votato per la lista Stati Uniti d’Europa, perché crediamo che sia possibile rendere l’Europa più coesa e più forte” – afferma Donatella Conzatti, Presidente di Italia Viva Trentino e Alto Adige e già Senatrice di Italia Viva.

“Ed è per questo che abbiamo scelto di lavorare per un sogno, quello di realizzare gli Stati Uniti d’Europa. Per questo ci impegniamo affinché alla guida di questo progetto possa tornare Mario Draghi.” – continua Conzatti.

“Gli episodi di crisi fuori dall’Europa e le continue tensioni geopolitiche richiedono una risposta europea strutturata, convinta, efficace” – prosegue la Presidente di Italia Viva Trentino Alto Adige.

“Per questo serve riprendere il controllo, mettere al centro un progetto di trasformazione realizzabile e moderno, non ideologico e non populista: un progetto di centro. Per questo tutti sanno che serve più Europa, servono gli Stati Uniti d’Europa, un progetto politico che parli di difesa comune, ma anche di vera politica diplomatica, chiamando al ruolo di inviati speciali dei leader capaci, che lavori per il superamento del diritto di veto nelle Istituzioni europee (perché non possono essere quelli come Orbán a decidere per noi), che chieda l’elezione diretta del presidente della Commissione, che metta in pratica progetti comuni e di futuro sulle scelte energetiche, sulle politiche del mare e dello spazio, sull’intelligenza artificiale, che richiedi a gran voce una sanità pubblica efficiente, attraverso l’attivazione del MES sanitario.” – continua la già Senatrice.

“Vogliamo realizzare le idee maturate durante il confronto europeo partecipato della Conferenza sul futuro dell’Europa. Vogliamo più Europa e non certo meno Europa come blatera Salvini, che di danni ne ha fatti già troppi (e lo sa anche Bossi, e persino la Lega)! Più Europa come sanno bene anche gli imprenditori del Nord-Est. Per tutto questo vogliamo Eurodeputati che se eletti in Europa vadano al Parlamento europeo (non solo candidati che restano in Italia). Eurodeputati capaci di approfondire dossier complicati e che portino nelle Istituzioni i sogni dei padri come De Gasperi e quelli dei figli come Megalizzi. Che lavorino per i bisogni di libertà, di sicurezza e di lavoro degli europei di oggi e di domani.” – afferma Conzatti.

“Per tutto questo sosteniamo la lista Stati Uniti d’Europa con la nostra Italia Viva e con +Europa, con il Partito Socialista Italiano, con Libdem, con i Radicali e con Italia C’è.