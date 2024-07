COMUNE DI VALLARSA (TN) * EVENTI AGOSTO – SETTEMBRE: «DALLA GANZEGA DEL BOSCO AI “BASTARDS”, DALLE “98 TERRAZZE” ALLE “52 GALLERIE”»

09.15 - mercoledì 24 luglio 2024

Dalla Ganzega del Bosco ai “Bastards”. Dalle “98 terrazze” alle “52 gallerie”. Ecco il programma di eventi di agosto e settembre in Vallarsa.

Uno “scoppiettante” mese di luglio, ricchissimo di eventi, si sta per concludere ed ecco che la Vallarsa ha già preparato un calendario altrettanto interessante per agosto e settembre. Come spiega l’assessore comunale al turismo e ai rapporti con le associazioni, Matteo Rossaro: «Con la vitalità, la creatività e l’entusiasmo dei nostri volontari, l’unico problema – se lo si può chiamare così – è quello di coordinare gli appuntamenti, facendo sì che le sovrapposizioni siano il meno possibile e, in tal modo, avere occasioni culturali, sportive, sociali e di svago quasi ogni giorno.

Questo è il periodo dell’anno in cui si svolgono due eventi che, per la Vallarsa, sono diventati iconici: la Ganzega del bosco che mette a confronto le abilità dei più talentuosi boscaioli e quel “98 terrazze” che, già nel nome, chiarisce bene l’aspetto di un territorio e il suo passato recente fatto di un’agricoltura che strappava i campi, metro per metro, al bosco e al pendio. Ma queste sono solo due suggestioni all’interno di un programma che propone bouldering, musica coi Bastard Sons of Dioniso, mostre al Museo etnografico, feste all’aperto in tante frazioni e ancora escursioni con la Sat, incontri letterari e momenti di riflessione sulla storia».

Ecco il programma degli eventi di agosto

Dal 30 luglio al 18 agosto: La Conquista del K2 nel Settantesimo della spedizione italiana. Mostra di cimeli e fotografie presso Casetta Parco a Camposilvano. Inaugurazione 30 luglio ore 21

1 agosto: Don Eugenio Pizzini – In Vallarsa con la gente, prima e dopo la Grande Guerra, ore 20.30 al Centro Studi Museo Etnografico di Riva. Segue l’inaugurazione della Mostra antologica di pittura di Roberto Vettori, visitabile fino al 25 agosto

2 agosto: Come una Specie di Sorriso… un ricordo di Fabrizio De Andrè con Fabrizio e Rolando Piazza, ore 20.30 al Centro Studi Museo Etnografico di Riva

Dal 2 al 5 agosto: Obra in Festa, presso il Comitato frazionale Obra

3-18 agosto: Anime…, mostra d’arte di Paolo Berti presso Lorenz’Art Casa Lorenzi, Camposilvano.

3-4 agosto: 98 Terrazze, evento organizzato dalla ProLoco Vallarsa nelle località di Valmorbia, Raossi e Piano

5 agosto: Song from a Secret Garden, concerto di violino e pianoforte a Obra

9 agosto: I colori del tempo, serata di filmati, letture e musica, ore 20.30 al Centro Studi Museo Etnografico di Riva

10 agosto: Dateci Tregua, riflessione sul tema della Grande Guerra col gruppo musico-teatrale Shebà, al Teatro Comunale S. Anna. Promosso da Pasubio 100anni. Lupus in fabula. Inaugurazione del percorso naturalistico didattico con Camposilvano è, Il Tucul odv, Consorzio Miglioramento Fondiario – Camposilvano

Sabato 10 e domenica 11 33^ Ganzega del bosco con Camposilvano è…, Camposilvano

Mercoledì 14 e giovedì 15 Festa dell’Assunta col Comitato Raossi Iniziative, Raossi. Matilori en festa 2024 coi Giovani di Matassone, Matassone. Visite guidate al forte Pasubio 100anni , Forte di Matassone

Giovedì 15 Concerto sotto la scala 45°, Camposilvano è, ore 16.30 Camposilvano

Venerdì 16 Festa di San Rocco col Circolo cult. Amici di Foppiano, Foppiano. Sagra del risotto di Foxi, 47° edizione, Comitato I Fochesi, Foxi

Sabato 17 Incontro con l’autore: presentazione del libro di Fabio Tittarelli, Valmorbia

Sabato 17 e domenica 18 Festa dell’ospite 2.0 Ritorna la storica festa degli anni ’80. Sabato concerto The Bastard Sons of Dioniso, domenica Tombola – Circolo Lamber, Riva

Domenica 18 Scuderia Ferrari Club Vallarsa Festa per il 40°di fondazione – Circolo Lamber, Riva

Venerdì 23 Dal barocco con furore: Concerto violini e violoncello – Matassone

Domenica 25 Il clima che/ci cambia con la Sat Vallarsa – Pasubio. 2° giro della Vallarsa Memorial Team Amici di Pietro, gara di bici da strada, Team Che Bici

Mercoledì 28 civiltà contadina dei secoli scorsi di Luigi Ress: Collezione di vecchie cartoline e francobolli, fino al 13/9. Centro Studi Museo Etnografico, Riva

Programma di settembre

Domenica 1 Vengo a prenderti: presentazione del libro di Andrea Tavecchia, ore 17.30, Centro Studi Museo Etnografico, Riva

Domenica 8 Ferrata 5 cime e 52 gallerie con la Sat Vallarsa, Pasubio

Domenica 15 Bovetalblock raduno boulder con Aza Climb, boulder park Campogrosso

Domenica 22 Quartetto moonflower concerto – I luoghi Sacri della Vallarsa, Chiesa Anghebeni

Ogni weekend di luglio, agosto e settembre X Forte Junior Bike Park presso Passo Pian delle Fugazze – Mercatino di Prodotti Locali ogni ultima domenica del mese, da giugno a settembre, presso Passo Pian delle Fugazze.