SENATORI PATTON E SPAGNOLLI (GRUPPO AUTONOMIE) * INSULTI A EX PRESIDENTE NAPOLITANO: « LA RETE NON PUÒ ESSERE UN LUOGO DI IMPUNITÀ, LE AUTORITÀ INDIVIDUINO I RESPONSABILI »

19.43 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Napolitano, Patton-Spagnolli (aut): attacchi sul web semplicemente vergognosi. “Quanto accade sulla Rete in queste ore è semplicemente allucinante. La Rete non può essere un luogo di impunità, in cui ci si sente liberi di offendere e scatenare vere e proprie campagne d’odio e di denigrazione nei confronti di un uomo di 98 anni che versa in condizioni estremamente critiche.

Quegli insulti sono un oltraggio non solo al Presidente Napolitano ma anche alle Istituzioni. Le autorità competenti individuino i responsabili e avviino le opportune azioni giudiziarie.” Lo scrivono in una nota i senatori del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton e Luigi Spagnolli.