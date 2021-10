PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * “300 SECONDI AL PARCO“: « DOMANI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE IL TEMA È LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, APPUNTAMENTO ALLE 17.00 SUL PROFILO FACEBOOK »

Appuntamento alle 17.00 sul profilo Facebook del Parco “300 secondi al Parco”: domani il tema è la mobilità sostenibile.

Torna domani – giovedì 7 ottobre, alle ore 17.00, sul profilo Facebook del Parco Naturale Adamello Brenta – “300 secondi al Parco”, il format che, con cadenza quindicinale, affronta ogni volta un tema diverso legato alla vita e alle attività dell’ente. L’argomento prescelto questa volta sono i servizi di mobilità sostenibile che il Parco, in collaborazione con le Aziende di promozione turistica, ha offerto nel corso dell’estate ai visitatori. Quest’anno, in particolare, il progetto è stato ancora più ampio e capillare che in passato, rappresentando uno sforzo importante anche sul piano finanziario e del personale impiegato, oltre che organizzativo.

L’obiettivo, come racconterà il presidente Walter Ferrazza, era consentire a migliaia di persone di vsiitare le valli del Parco e raggiungere le mete più importanti senza ricorrere alla propria automobile. Adesso che la stagione si sta chiudendo, è tempo di fare qualche bilancio. Anche in vista degli impegni futuri.

Appuntamento dunque domani alle ore 17.00 sul profilo Facebook del Parco Naturale Adamello Brenta – @pnabgeopark.