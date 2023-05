PAT * ROMAGNA – ALLUVIONE LUGO: « VISITA PRESIDENTE MATTARELLA, RINGRAZIA ANCHE GLI OPERATORI TRENTINI »

19.12 - martedì 30 maggio 2023

Alluvione a Lugo, visita del presidente Mattarella che ringrazia anche gli operatori trentini.

“Grazie per il vostro impegno in favore della popolazione colpita dall’alluvione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è rivolto alla delegazione di operatori della Protezione civile trentina che lo ha incontrato questo pomeriggio a Lugo, una delle tappe del suo viaggio nelle zone della Romagna flagellate dal maltempo. Per il capo dello Stato è stato un vero bagno di folla. Centinaia di persone lo hanno applaudito e acclamato in piazza Cavour, dove è stato accolto dal sindaco Davide Ranalli prima della visita al teatro Rossini, gravemente danneggiato dal maltempo.

“Non è mai accaduto nel corso della storia che un presidente della Repubblica venisse in visita a Lugo, quindi sentiamo il sostegno in un momento difficile per le nostre comunità” ha commentato Ranalli. Il centro romagnolo è stato “adottato” dalla Protezione civile del Trentino: per questo motivo all’appuntamento il Comune ha chiesto che fosse presente anche una rappresentanza del Servizio prevenzione rischi e Cue (con il dirigente Stefano Fait) e dei volontari, con il caposquadra dei Vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana Daniel Capraro e il capo-Nuvola Adamello, Ilario Righi. “È stata una grande emozione, ma il nostro impegno non si ferma. A Lugo come ad Alfonsine (Ravenna)” sono state le loro parole.