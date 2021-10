SEN. DE BERTOLDI (FDI) * DL IMPRESE: « QUESTO DECRETO HA MESSO IN CAMPO SOLO PROROGHE, NON SI PARLA DI AIUTI E DI ACCESSO AL CREDITO »

“L’unica cosa che questo decreto imprese ha messo in campo sono le proroghe, non si parla di aiuti e non si parla del tema centrale della crisi d’impresa che è l’accesso al credito”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze di Palazzo Madama.

“Negli ultimi dieci anni – sottolinea de Bertoldi – abbiamo assistito ad una riduzione del credito all’impresa del 26 per cento e nulla in proposito è contenuto in questo decreto. Al contrario le Pmi devono fare i conti con una riduzione delle proprie libertà, come l’obbligo di pagare i tamponi ai lavoratori di tasca propria e dover assistere al ricorso continuo alla decretazione d’urgenza”.

“Abbiamo presentato un emendamento per concedere agevolazioni contributive a quelle imprese che assumono lavoratori incassa integrazione a zero ore, ma ci è stato dichiarato inammissibile. Come Fratelli d’Italia non smetteremo di fare proposte e a difendere le libertà degli italiani perché questa è la nostra battaglia, una battaglia per la libertà”.