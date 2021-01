RETE 4 – “ PENSA IN GRANDE “ * « TRE NUOVE STORIE DI GRANDI IMPRENDITORI ITALIANI CONDOTTO DA RACHELE RESTIVO, DA SABATO 9 GENNAIO »

Sabato 9 gennaio, alle 15.30, su Retequattro, al via la seconda stagione di “PENSA IN GRANDE”, il progetto editoriale televisivo di Videonews condotto da Rachele Restivo.

Saranno tre i nuovi appuntamenti con “PENSA IN GRANDE” e in ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi imprenditori italiani: il racconto della famiglia Monini su come avviene la magica trasformazione dalle olive in olio; la famiglia Brazzale, la più antica azienda casearia italiana e il percorso imprenditoriale di Vannino Vannucci, il più grande vivaista d’Europa.

Tre storie raccontate in prima persona da chi ha saputo innovare e investire contribuendo così all’affermazione del brand Made in Italy anche oltre i confini nazionali. L’Italia che funziona, vista attraverso le sue eccellenze e i suoi grandi personaggi con dei veri e propri docufilm in cui il protagonista è sì al centro della struttura narrativa ma è anche contornato da chi vive questa esperienza con lui come famigliari, amici, collaboratori e dipendenti storici.

La prima stagione di “PENSA IN GRANDE” ha vinto IL PREMIO TV MOIGE, nell’ambito della XIII edizione della Guida critica ai programmi televisivi family friendly “Un Anno di Zapping …e di like 2019-2020”, per “aver saputo condividere con qualità di immagini e di contenuti le esperienze di vita di grandi imprenditori italiani promuovendo importanti valori come lo spirito di sacrificio, il rispetto del lavoro e l’importanza del credere nei propri sogni. Un format dal carattere formativo che offre ai nostri giovani spunti di riflessione positiva, ispirandoli alla ricerca interiore dei propri talenti e al loro sviluppo secondo le proprie naturali inclinazioni”.

Il programma è ideato e scritto dalla giornalista Rachele Restivo che, con raccordi e riflessioni, scandisce i vari momenti della narrazione.