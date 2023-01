REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * SELEZIONE NUOVO PERSONALE: « CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER 29 FUNZIONARI, NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI BOLZANO E TRENTO »

15.30 - lunedì 9 gennaio 2023

//

CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER 29 FUNZIONARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI BOLZANO E TRENTO.

Ci sono 20 posti a disposizione per il posto di funzionario e 9 posti per quello di funzionari UNEP. È quanto recita la delibera approvata dalla giunta regionale che ha dato il via alla realizzazione di un nuovo concorso pubblico per la selezione di nuovo personale a tempo indeterminato per sopperire alle carenze di organico nel comparto giustizia. In particolare, dei 20 nuovi funzionari 8 saranno destinati agli uffici di Trento, mentre 12 per quelli di Bolzano, mentre dei 9 funzionari UNEP (ufficio notifiche esecuzioni e proteste) 5 saranno destinati a Trento e 4 a Bolzano. Le domande vanno presentate a partire dal 12 gennaio 2023 fino al 10 febbraio 2023.

Il Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, con il quale sono state apportate modifiche alle piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale di alcuni uffici giudiziari, ha fissato in 328 unità la dotazione organica degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano ed in 316 unità la dotazione organica degli uffici giudiziari in provincia di Trento per un totale di 644 dipendenti. Lo stesso decreto stabilisce poi per le province di Bolzano e Trento rispettivamente 52 e 54 funzionari giudiziari, mentre sono rispettivamente 12 e 17 i funzionari UNEP. Dal 2020 al 2022 sono state assunte in Regione 228 persone a fronte di 159 cessazioni di contratto – ha spiegato il segretario generale Michael Mayr – pari al 10% di assunzioni nella pianta organica, in particolar modo nel settore giudiziario”.

WETTBEWERB FÜR 29 STELLEN MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS IM BERUFSBILD HÖHERE BEAMTIN/HÖHERER BEAMTER BEI DEN GERICHTSÄMTERN BOZEN UND TRIENT

20 Stellen werden im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin für Rechtspflege und 9 Stellen werden im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste ausgeschrieben. Die Regionalregierung hat den Beschluss genehmigt, mit dem ein neuer öffentlicher Wettbewerb ausgetragen werden soll, um weiteres Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis einzustellen, das den Personalmangel bei den Gerichtsämtern beheben soll. Von den 20 neuen Beamtinnen und Beamten für Rechtspflege sind 8 für Gerichtsämter in der Provinz Trient und 12 für Gerichtsämter in

der Provinz Bozen bestimmt. Von den 9 Beamtinnen und Beamten des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste sollen 5 in Trient und 4 in Bozen Dienst leisten.

Die Gesuche um Zulassung zum Wettbewerb können ab 12. Jänner 2023 und bis zum 10. Februar 2023 eingereicht werden. Mit Ministerialdekret vom 19. Mai 2015 wurden die Stellenpläne des nicht im Führungsrang eingestuften Verwaltungspersonals einiger Gerichtsämter geändert, wobei für die Gerichtsämter in der Provinz Bozen 328 und für die Gerichtsämter der Provinz Trient 316 Planstellen, d. h. insgesamt 644 Einheiten, festgelegt wurden. Besagtes Ministerialdekret sieht darüber hinaus für die Provinz Bozen im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin für Rechtspflege und im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste 52 bzw. 12 Planstellen und für die Provinz Trient im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin für Rechtspflege und im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste 54 bzw. 17 Planstellen vor.

„Von 2020 bis 2022 hat die Region 228 Personen eingestellt. Demgegenüber haben 159 Personen ihr Arbeitsverhältnis mit der Region aufgelöst“, erklärte der Generalsekretär Michael Mayr. „Dies entspricht 10 Prozent der Einstellungen in den Stellenplan, insbesondere jener bei den Gerichtsämtern.“