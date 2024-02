SEN. BIANCOFIORE * TRENTINO – GRANDI CARNIVORI: « SÌ ISPRA ALL’ABBATTIMENTO ORSO M90, LE ALTERNATIVE CI SONO »

15.18 - lunedì 5 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sì di ISPRA all’abbattimento di M90, Biancofiore: amaramente sorpresa, le alternative ci sono. “Mi sorprende amaramente la notizia che ISPRA ha concesso il via libero all’abbattimento di M90, il plantigrado confidente che abita la Val di Sole. Le alternative a porre fine ad una vita senziente ci sono e ci renderebbero più umani nei confronti di una specie protetta che è stata reintrodotta proprio da noi uomini che, per mera speculazione economica trincerata dietro la funzione turistica, non abbiamo saputo far fronte alla gestione. È oggi compito quindi della politica rimediare al danno creato senza spargimenti di sangue in un’epoca cruenta nei confronti di persone e animali.

Lo Stato italiano, attraverso azioni interministeriali e in raccordo con le province autonome, può ottenere il trasferimento in altri Paesi, anche europei, caratterizzati da territori ben più vasti e scarsamente popolati rispetto ai nostri, talvolta originari dei plantigradi reintrodotti inopinatamente in Trentino. Un sonoro e convinto si, poi, alla dotazione dello spray anti-orso da cintura, già opportunamente distribuito nei parchi statunitensi.

Si può procedere alla captivazione immediata di M90, così da scongiurare un’ennesima eventuale tragedia, restituire libertà e tranquillità ai trentini e tutelare i sindaci dei comuni coinvolti e lo stesso Presidente della Provincia, senza necessità di azioni drastiche e cruente. Soluzioni che, ricordo, erano già state offerte dall’ex sindaco di Sagron-Mis in tempi non sospetti e anche da un rifugio in Romania. Queste soluzioni ragionevoli vengano prese in considerazione dal Governo e dal Ministero dell’ambiente che si dichiarano da sempre contrari alla violenza nei confronti di qualsiasi essere vivente, anche con un eventuale commissario che si concerti con la Provincia autonoma. Questo, già quando lo proposi mesi fa, avrebbe potuto risolvere in via definitiva la questione.” Lo dichiara la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE.

*

Senatrice Michaela Biancofiore

Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE