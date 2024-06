“TRENTINO STORIA TERRITORIO“ * MOSTRA IMMAGINI CESARE BERTANZA: «L’INAUGURAZIONE AD ARCO – BHUB GALLERY, L’8/6 ORE 18.00»

11.22 - mercoledì 5 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mostra immagini Cesare Bertanza. La scrivente Associazione culturale Trentino Storia Territorio desidera informare che sabato 8 giugno alle ore 18.00 presso BHub Gallery ad Arco, via S. Caterina/angolo via Narzelle (ingresso libero) sarà inaugurata la mostra di vecchie cartoline “L’emozione nostalgica della vecchia Riva nelle immagini di Cesare Bertanza.”

Apertura straordinaria al pubblico domenica 9 con orario 15-18

Cesare Hoffer, 62 anni, infermiere caposala e sindacalista ha trascorso trent’anni nel negozio del bisnonno prima in piazza Benacense (l’attuale Tre Novembre) e poi in via Gazzoletti, luogo di ritrovo per i rivani e le loro storie. Cesare scopre il bisnonno generoso e ingegnoso attraverso i racconti di quei rivani, ne raccoglie la storia del suo essere stato irredentista, fervido credente in quell’Italia che ancora qui non lo era ma lo sarebbe diventata.

Qui trova una scatola, la apre, sfoglia tutte le cartoline e ciò che vi trova dentro, si appassiona a quelle immagini di fine ‘800 e della Grande Guerra che il bisnonno aveva messo via. Tra tutte le cartoline “non viaggianti” ossia la prima, se vogliamo, forma di marketing turistico con otto soggetti che ancora oggi sono antesignani di un “prodotto” che si chiama Garda trentino. Era il 1885.

Scrive anche Cesare Bertanza, pubblicando un prezioso volumetto dal titolo “Effemeridi rivane” attualissimo ancora oggi. Ebbene, per saperne di più Trentino Storia Territorio vi aspetta con Cesare Hoffer, il bisnipote, per condurvi attraverso un secolo e mezzo di pura storia e memoria rivana. Inaugurazione alle 18 di sabato 8, apertura straordinaria domenica 9 dalle 15 alle 18.

www.trentinostoria.it

https://www.facebook.com/groups/333373910203188