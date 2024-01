SEGNANA (LEGA) * REPLICA A PD RIVA DEL GARDA: “SOLIDARIETÀ ALLA SINDACA CRISTINA SANTI E A LORENZO PRATI “

12.38 - lunedì 15 gennaio 2024

“Come donna, come esponente politico, come cons. Provinciale e Regionale voglio esprimere, anche a nome del Gruppo Consiliare Lega Trentino per Fugatti Presidente, tutta la mia solidarietà al sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi e al consigliere Lorenzo Prati, per l’attacco subìto in questi giorni dal Pd rivano.

Parole offensive sia per chi le ha ricevute, sia nei confronti di chi la tragedia, avvenuta proprio tra il 13 e 14 gennaio 2012, l’ha vissuta. Parole inopportune e di cattivo gusto, rivolte in particolar modo contro una Donna, un Sindaco, un esponente politico che ha sempre dimostrato nel suo operato di lavorare per il bene della comunità.

Parole che provengono proprio da esponenti di un partito che, sempre a parole ma evidentemente molto lontano dai fatti, dicono di dover rispettare le donne, che si ergono a paladini dell’insegnamento del rispetto e che forse sarebbero proprio loro a dover seguire qualche corso sul rispetto femminile. In un confronto politico il rispetto per le donne, per il/la collega politico/a, è d’obbligo, non si dovrebbero mai alzare i toni e mai si dovrebbe arrivare alle offese, anche e soprattutto in un periodo in cui la violenza, verbale e non, la fa da padrone.

Esponenti politici che scendono in piazza contro la violenza, anche quella verbale, sulle donne, che dovrebbero dare il buon esempio ai nostri giovani e che invece sono i primi a diffondere l’odio, quanto più nei confronti di una donna”.

Così in una nota la consigliera della Lega Trentino per Fugatti Presidente Stefania Segnana.