CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA (TN) * “ DICASTELINCASTELLO ”: « AL VIA LE VISITE TEATRALIZZATE ALLA MOSTRA DEDICATA A FEDE GALIZIA, DA VENERDÌ 27 AGOSTO »

Venerdì 27 agosto, con un doppio spettacolo alle 18.30 e alle 20.45, inizieranno al Castello del Buonconsiglio le serate con le visite teatralizzate alla mostra dedicata alla pittrice barocca Fede Galizia. Le sale si animeranno attraverso una storia fantastica che permette di scoprire, o riscoprire, le opere in esposizione in modo originale e divertente. Si tratta del primo di quattro appuntamenti con “La Pittoressa allo specchio”, una messinscena, curata dal collettivo il Funambolo, che si sviluppa lungo il percorso espositivo nelle sale del castello.

Nella vicenda fantastica raccontata dallo spettacolo, Fede, giovanissima aspirante artista, scopre che il proprio riflesso nello specchio le disobbedisce: la sua avventura, che si muove fra l’Alice di Attraverso lo specchio e una serie di altri riferimenti letterari, la vede rincorrere il proprio riflesso dispettoso in un viaggio attraverso la sua intera carriera di pittrice, fra opere sorprendenti e riflessioni sulla vocazione artistica.

Si tratta di un’accattivante esperienza teatrale itinerante fra le opere di Fede Galizia – dalle nature morte, ai ritratti, alle pale d’altare, ai costumi teatrali realizzati con il padre Nunzio – che aiuta a comprendere la figura di questa artista barocca capace di affermarsi in un’epoca in cui le donne-artiste di successo sono assai rare. “La Pittoressa allo specchio” è a cura di Guido Laino in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio. In scena, oltre all’autore, le attrici Valentina Pallaoro e Ilaria Weiss.

Le serate teatralizzate saranno proposte anche il 10 e 23 settembre e l’8 ottobre. La partecipazione è gratuita. Per partecipare al concerto sarà necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), come previsto dal Decreto-Legge 23 luglio 2021 n.105, mentre per prenotarsi sono necessari pochi e semplici passi: collegarsi al sito internet www.centrosantachiara.it, entrare nella sezione dedicata all’evento e cliccare il pulsante PRENOTA IL POSTO. Sarà necessario lasciare i propri dati, e se l’operazione sarà andata a buon fine verrà rilasciato un QR code che dovrà successivamente essere mostrato (anche dal telefono) all’ingresso la sera dell’evento.

Ogni utente potrà prenotare fino a un massimo di 4 biglietti contemporaneamente, fornendo i dati di ciascun fruitore. Infine, si informa che, in caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare all’evento, è possibile rientrare nel sistema di prenotazione, disdire e liberare il proprio posto per consentire a terzi di partecipare alla festa.

Per avere info e assistenza nelle fasi di prenotazione chiamare il numero verde 800013952 della biglietteria del Teatro Auditorium, attivo dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 19.

Il concerto è inserito all’interno della rassegna “DICASTELINCASTELLO”, iniziativa promossa dalla Provincia autonoma di Trento – Servizio Attività Culturali, in collaborazione con Centro Servizi Culturali S. Chiara e Castello del Buonconsiglio-Monumenti e collezioni provinciali. La programmazione è inserita nelle attività di valorizzazione della Rete Castelli del Trentino, una delle ricchezze paesaggistiche e culturali del territorio, attraverso un ricco calendario di appuntamenti tra concerti, cinema, teatro e rievocazioni storiche.