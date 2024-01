POLIZIA DI STATO * SICUREZZA: « GRANDI EVENTI SPORTIVI; CONVEGNO A ROMA CON RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL’ORDINE AFRICANE »

11.16 - lunedì 15 gennaio 2024

L’Italia ha ospitato dal 12 gennaio ad oggi, presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma, una riunione di alto livello finalizzata a rafforzare la cooperazione interistituzionale e multilaterale cui hanno partecipato delegati di numerosi paesi del continente africano, dell’Unione Africana, della Confederazione Calcio Africana e rappresentanti dell’Ufficio per il contrasto del terrorismo delle Nazioni Unite, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Comitato Olimpico e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il convegno, organizzato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha costituito un’occasione di confronto e scambio delle migliori prassi, conoscenze e competenze in tema di gestione delle sicurezza pubblica nelle metropoli in occasione dei grandi eventi sportivi.

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Raffaele Grassi, ha aperto il meeting sottolineando come lo svolgimento di importanti manifestazioni agonistiche sia un compito collettivo che richiede un impegno multilaterale costante. In tale quadro, la condivisione informativa tra le Agenzie interessate riveste un ruolo di primaria importanza per permettere la prevenzione e, eventualmente, la repressione degli episodi che minano la sicurezza dei partecipanti ed il sereno svolgimento delle competizioni.

I rappresentanti africani, accompagnati dal Coordinatore del Global Sports Program, appartenente all’Ufficio Antiterrorismo delle Nazioni Unite e da personale della Questura di Roma hanno preso parte anche alle fasi organizzative ed attuative dell’ evento sportivo che si è svolto nel fine settimana nella Capitale.