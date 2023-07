ROSSATO (FDI) * BYPASS FERROVIARIO / TRENTO – REPLICA A DEGASPERI (ONDA): « UNA FORZA DI MAGGIORANZA CHE VOTA CONTRO LA MANOVRA SI PONE FUORI DALLA STESSA »

16.41 - venerdì 7 luglio 2023

Bypass Ferroviario e la presunta “sberla” di Degasperi, Rossato (FdI): “un fantasma fin dalle prime battute relative a quest’opera”. Non posso fare altro che sorridere, davanti all’ennesima uscita del collega Degasperi sulla stampa locale, in relazione al Bypass Ferroviario e al fatto che secondo lui Fratelli d’Italia in Consiglio Provinciale avrebbe approvato tutto in relazione a quest’opera.

Degasperi continua a riferirsi alle solite due righe presenti all’interno del Documento di Economia e Finanza Provinciale che effettivamente abbiamo votato, ma proprio perché era tecnicamente impossibile votare singolarmente i vari punti. Il collega di Onda Civica continua a “marciare” politicamente su questo punto, ben consapevole del fatto che una forza politica di maggioranza che vota contro ad una manovra economica provinciale, automaticamente si pone al di fuori della stessa.

Mi rendo però anche conto che l’ex grillino, ora “ondino” Degasperi, possa effettivamente non sapere cosa significa essere in maggioranza e probabilmente, viste le sue posizioni arroccate e focalizzate più sulla riconferma della sua poltrona, piuttosto che sulla ricerca di una possibile alleanza vincente per arrivare al Governo della Provincia Autonoma di Trento…. non lo saprà mai.

Quello che mi chiedo e che fondamentalmente è la cosa più importante è dove sia stato il collega Consigliere in tutti questi mesi di manifestazioni di piazza, di discussioni nelle varie circoscrizioni e di conferenze indette dai comitati dei cittadini. Ho davvero perso il conto di tutte le iniziative e gli incontri a cui ho partecipato, ma non ho mai notato la presenza di Degasperi, a meno che non fosse presente come “entità spiritica”. Se solo la sua azione in Consiglio Provinciale relativamente al progetto del Passante Ferroviario nel tratto cittadino, avesse potuto contare sulla metà delle energie che il collega impegna quotidianamente per dispensare consigli e criticare chi governa la nostra Provincia, ora il centrodestra, ma la musica era la stessa anche con il centrosinistra, probabilmente qualche risultato l’avrebbe ottenuto.

Per quanto riguarda le posizioni di Fratelli d’Italia, sono orgogliosa del lavoro fatto sia a livello Provinciale, dove abbiamo espresso chiaramente il nostro favore al Passante Ferroviario, ma non in questi termini, non con questo tracciato e soprattutto non con queste incognite per la salute dei cittadini che a tutt’oggi è la nostra principale preoccupazione, ma anche del lavoro fatto dal nostro Gruppo Consiliare Comunale. Concludo con un auspicio, ovvero di riuscire prima o poi a vedere Filippo Degasperi candidato in una lista, come qualsiasi altro cittadino che decida di mettersi politicamente in discussione, come ha fatto la sottoscritta nel 2018 e come farà ad ottobre.

Oggettivamente, constatare che c’è ancora chi pensa di poter saltare direttamente a “Parco della Vittoria”, continuando a presentarsi alternativamente come candidato Presidente della Provincia e come candidato Sindaco di Trento, risulta essere uno spettacolo poco edificante per la politica trentina.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia