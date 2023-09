PAT * ELEZIONI PROVINCIALI 2023, “ CHIUSA LA PRIMA GIORNATA DI DEPOSITO, DUE CANDIDATURE A PRESIDENTE E NOVE LISTE “

19.16 - lunedì 18 settembre 2023

Elezioni provinciali 2023, chiusa la prima giornata per il deposito delle candidature

Due candidature a presidente e nove liste sono state presentate nella sede della Provincia (piazza Dante 15, primo piano, ala Mittempergher) nella prima delle quattro giornate dedicate alla deposizione di candidatura a presidente e consigliere. La procedura continuerà fino a giovedì 21 settembre, con il seguente orario: dalle 8 alle 18.30 tutti i giorni escluso giovedì, ultimo giorno, in cui si chiude alle 12. Si ricorda che è possibile depositare la candidatura a presidente come pure la sola lista. L’ufficio competente per la procedura, il Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia, verificherà la completezza della documentazione che si deve presentare, mentre sarà cura dell’Ufficio centrale circoscrizionale ammettere le candidature.

I candidati a presidente sono Francesco Valduga e Filippo Degasperi. Le liste presentate sono: Onda, La me Val – Primiero Vanoi Mis, Unione Popolare, Noi Trentino per Fugatti, Italia Viva, Democrazia Sovrana e Popolare, Casa Autonomia. Eu, Movimento 5 Stelle e Lega per Salvini Premier

Una volta conclusa anche questa fase, venerdì 22 settembre si svolgerà l’esame e l’approvazione delle candidature da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, mentre entro sabato 7 ottobre sarà affisso all’albo comunale e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto delle candidature (entro lo stesso giorno è prevista anche la notifica agli interessati dell’avvenuta nomina a scrutatore).

Il voto è previsto per domenica 22 ottobre (alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, seguirà la votazione che si chiuderà alle 22), lo scrutinio per il giorno successivo.

Maggiori informazioni al sito https://elezioni.provincia.tn.it/