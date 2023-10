A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: « CONTRO LA PRO SESTO 3-1 PER I GIALLOBLÙ, IL PRIMO SUCCESSO CASALINGO IN STAGIONE »

00.30 - sabato 21 ottobre 2023

È un Trento bellissimo: al ‘Briamasco’ finisce 3-1 per i Gialloblù che conquistano il primo successo casalingo in stagione

Nella decima giornata di Serie C Now il Trento gioca un’ottima partita e torna alla vittoria per 3-1 tra le mura amiche del Briamasco. La Pro Sesto passa in vantaggio con Bruschi ma i Gialloblù la ribaltano grazie alle reti di Attys, Frosinini e Petrovic. Martedì 24 ottobre alle 18:30 appuntamento contro la Pro Patria.

Il Trento vince e convince. Al Briamasco termina 3-1 in favore della squadra di Bruno Tedino che, dopo aver giocato un ottimo primo tempo e aver subito una rete avversaria ad inizio ripresa, si dimostra squadra, riuscendo a mettere alle corde la Pro Sesto e segnare tre reti decisive. I Gialloblù tornano così a festeggiare anche al Briamasco, dove la vittoria mancava dallo scorso aprile. A decidere la nona giornata di Serie C sono le marcature, tutte nel secondo tempo, di Attys, Frosinini e Petrovic. Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Ferri e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Suciu, Rada e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Terrani ai lati con Petrovic al centro dell’attacco.

Il primo squillo è del Trento che dopo otto minuti di gara calcia verso la porta con Attys ma la conclusione è ben parata da Botti. È la formazione di casa però a fare la partita e rendersi pericolosa in più di una circostanza: al 23’ ci prova Petrovic con un colpo di testa che non trova la gioia della rete per l’ottima risposta dell’estremo difensore. Sul calcio d’angolo successivo Frosinini impatta benissimo ma questa volta è la traversa a fermare il difensore gialloblù. La risposta della Pro Sesto arriva al 37’ con una conclusione di Bruschi che esce di poco alla sinistra della porta difesa da Russo.

Nel secondo tempo gli ospiti passano in vantaggio grazie alla precisa conclusione di Bruschi che beffa Russo sul secondo palo. Il Trento non si scompone e continua la propria gara, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Arriva così, al 68’, il meritatissimo gol del pareggio con una conclusione di Attys che sfrutta al meglio l’assist al bacio di Pasquato. Dopo la rete del pareggio, alla mezz’ora di secondo tempo, giunge anche quella del vantaggio: Frosinini calcia dalla distanza e trova una parabola che beffa Botti. La squadra di Tedino domina gli avversari e quattro minuti più tardi trova anche il tris con la deviazione sotto porta di Petrovic, bravo a indirizzare in rete il cross di Anastasia. Al triplice fischio finale vince il Trento che torna così a festeggiare, tra le mura amiche dello Stadio Briamasco, assieme al popolo gialloblù. Martedì prossimo alle ore 18:30, nella decima giornata di Serie C Now, i Gialloblù affronteranno la Pro Patria allo Stadio Carlo Speroni.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – PRO SESTO 3-1 (0-0)

Reti: 3’st Bruschi, 23’st Attys 29’st Frosinini, 34’st Petrovic

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (31’st Vitturini), Trainotti, Ferri, Vaglica (Barison); Suciu (10’st Brevi), Rada, Attys; Anastasia (Obaretin), Petrovic, Terrani (10’st Pasquato). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Galazzini. Allenatore: Bruno Tedino

PRO SESTO: (3-4-2-1): Botti; Mapelli, Marianucci, Toninelli; Barranca (38’st Marchisano), Gattoni, Palazzi (31’st Ferro), Maurizii; Bussaglia (33’pt Sereni), Sala (31’st Petrelli); Bruschi (38’st Sanrarpia) A disposizione: Formosa, Iotti, D’Alessio, Giorgeschi, Arras, Basili. Allenatore: Francesco Parravicini

ARBITRO: Adolfo Baratta di Rossanno

ASSISTENTI: Michele Colavito di Bari

IV UFFICIALE: Thomas Storgato di Castelfranco Veneto

NOTE: sera autunnale, cielo coperto, temperatura attorno 17°. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 16’pt Attys, 32’st Toninelli, 37’st Brevi. Recupero: 2’+6’. Totale spettatori: 700 circa

INTERVISTE

BRUNO TEDINO

“Voglio dedicare questi tre punti al Presidente Mauro Giacca e al nostro attaccante Leon Sipos. Oggi la squadra ha disputato una buona partita: nella prima mezz’ora di gioco siamo riusciti a proporre un calcio partendo da dietro. Abbiamo avuto coraggio e intensità. Purtroppo non siamo riusciti a passare in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo subito la rete di Bruschi. In quel momento, o la squadra dimostra di avere gli attributi oppure non riesce a ribaltarla. E oggi abbiamo dimostrato di avere una certa mentalità. Dopo essere andati in svantaggio avevamo infatti due strade: la prima era quella della disperazione, la seconda del raziocinio e dell’equilibrio. La squadra ha dimostrato di fare la scelta giusta e pertanto sono stati molto bravi. Pasquato ha fatto una buona partita ed è stato decisivo, con le sue qualità, e anche per la mentalità che ha dato alla squadra. Alla vigilia avevo detto che ero ottimista perché avevo visto lavorare molto bene il gruppo, lo abbiamo dimostrato sul campo”.

ANDREA TRAINOTTI

“Oggi abbiamo interpretato bene la gara fin dall’inizio, riuscendo a costruire diverse occasioni già nel primo tempo. Nella seconda frazione la loro rete ci ha fatto male e abbiamo perso un po’ di fiducia. Poi, però, siamo stati bravi a trovare la rete del pareggio e fare anche il terzo gol. Bisogna fare i complimenti alla squadra. Il gruppo è compatto ed unito, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo quanto prima”.

