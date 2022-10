ROBERTO FAILONI * DEPEDRI SRL: « CON SPINELLI E KASWALDER IN VISITA ALLA STRUTTURA DELLA VALLAGARINA, REALTÀ CRESCIUTA DEL 40% NONOSTANTE LA PANDEMIA »

18.27 - sabato 22 ottobre 2022

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

Un’azienda a conduzione familiare – dove oggi è in campo anche la terza generazione – che è riuscita con l’innovazione e gli investimenti nella tecnologia a incrementare il proprio fatturato fino al 40% negli ultimi due anni. Nonostante la pandemia e grazie al sostegno provinciale per lo sviluppo delle imprese e dell’economia trentina. E che ora scommette anche sull’energia di fonti rinnovabili, ad esempio attraverso l’impianto fotovoltaico da 120 kilowatt in costruzione su 1.500 metri quadrati di tetto del capannone.

È la Depedri srl di Villa Lagarina, specializzata nella carpenteria metallica, lavorazione laser e taglio laser per l’edilizia, le costruzioni e l’impiantistica, che ha festeggiato i propri 60 anni (dal 1961, celebrati un anno dopo causa Covid). La presenza – tra gli altri – mia, dell’assessore Achille Spinelli e del Presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder ha voluto sottolineare la vicinanza delle istituzioni dell’autonomia alle realtà che – anche nei momenti difficili – hanno il coraggio di investire.

Del resto la crescita dell’economia trentina è dovuta per una parte fondamentale al contributo delle aziende artigiane: presenti su tutto il territorio, con la loro vocazione alla qualità, al saper fare accompagnato dall’attenzione alla tecnologia e all’innovazione, sono strategiche per il Trentino. Fanno in modo che il nostro territorio possa continuare il suo percorso di crescita. Stiamo attraversando tempi difficili, ma gli indicatori dicono che il tessuto produttivo è sano e ha voglia di competere. Inoltre, ci sono tante opportunità per i lavoratori e i giovani che si vogliono specializzare nei mestieri di precisione.

Accompagnati dal titolare Franco Depedri, figlio del fondatore Aldo, e dai rappresentanti della terza generazione in azienda, i giovani Laura e Andrea, abbiamo visitato lo stabilimento vallagarino, laboratorio di una piccola azienda trentina ad alto tasso di tecnologia. La Depedri srl sta ultimando l’impianto fotovoltaico collocato su circa la metà dei 3mila metri quadri di superficie del capannone. Con 15 dipendenti, l’azienda è specializzata nelle lavorazioni di precisioni per le lamiere, il taglio laser e la punzonatrice, per prodotti destinati ad una larga serie di impieghi nell’edilizia e nelle costruzioni: dalle stufe a legna alle porte blindate, includendo magazzini automatici, ascensori e via dicendo.

In 5 anni ha investito circa 3 milioni per la tecnologia, in particolare macchine a controllo numerico. Il volume d’affari si aggira oggi sui 4,5 milioni l’anno, cresciuti negli ultimi due anni del 40%.