TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI IXÈ: « FDI OLTRE IL 30%, CENTRODESTRA SFIORA IL 50% » (DATI: DIFFUSIONE 22/12 – RILEVAZIONI 19-21/12)

10.30 - venerdì 23 dicembre 2022

Sondaggi Ixè, Fdi oltre il 30%, centrodestra sfiora il 50%.

Per oltre 6 italiani su 10 la possibilità che il conflitto in Ucraina si estenda in altri Paesi è reale. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi realizzati dall’istituto Ixè. Anche i timori di un’escalation verso un conflitto nucleare rimangono alti (54,9%) seppur in calo rispetto allo scorso marzo (60%). Nonostante gli oltre 300 giorni di guerra, il 63,2% continua a considerare giuste le sanzioni dell’Occidente nei confronti della Russia, colpevole di aver scatenato un conflitto nel cuore dell’Europa. Se il sostegno alle sanzioni rimane maggioritario, lo stesso non si può dire verso l’invio di armi all’Ucraina. Ad inizio conflitto i favorevoli (49%) superavano i contrari (40%), ora i rapporti di forza si sono ribaltati (51,1% di contrari contro il 41,7% di favorevoli).

I sondaggi Ixè hanno infine rilevato le intenzioni di voto. Fratelli d’Italia viene sondata al 30,3%, davanti a Movimento 5 Stelle (18,1%) e Pd (15,5%). Gli alleati di governo sono sotto la doppia cifra: Lega (9,1%) e Forza Italia (6,9%). Grazie alla crescita di FDI, il centrodestra raccoglie il 47,3% contro il 22,4% del centrosinistra e il 7,7% del Terzo Polo.

Sondaggi Ixè: nota metodologica

Soggetto realizzatore: istituto ixè. metodologia: indagine quantitativa campionaria. metodo di raccolta dati: telefono (cati/cami) e web (cawi). universo: italiani maggiorenni. campione intervistato: rappresentativo per genere, età, macro-zona, ampiezza del comune, comportamento di voto pregresso. dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d’errore massimo ±3,10%). periodo di rilevazione: dal 19 al 21 dicembre 2022.