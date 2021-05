ROSSATO (FDI) – PROPOSTA DI RISOLUZIONE * GRAVIDANZA: « RIPRISTINARE LA POSSIBILITÀ PER I PADRI DI RIMANERE A FIANCO DELLA DONNA DURANTE ECOGRAFIE – TRAVAGLIO – PARTO »

Rossato (Fratelli d’Italia): “Gravidanza: non lasciamo sole le madri in questo delicato percorso”.

Approvata una mia proposta di risoluzione per ripristinare la possibilità per padri o accompagnatori di stare vicino alla propria compagna durante le visite ecografiche, il travaglio, in sala parto e in reparto.

A causa delle misure di distanziamento sociale, in molti presidi ospedalieri si continua ad applicare il divieto della presenza del compagno o di altro accompagnatore durante le visite ecografiche, il travaglio, in sala parto e in reparto. Nell’ultimo periodo, numerose famiglie mi hanno contattato evidenziando un forte sconforto per il divieto di accesso ai servizi dell’area nascita a compagni e a persone di riferimento delle gestanti, che sta destabilizzando le partorienti e comportando momenti di disagio che condizionano i diversi processi della nascita quale evento bio-psico-sociale carico di emozioni e di valenze affettive.

L’andamento epidemiologico in provincia è però oggi in netto miglioramento, ed è quindi necessario rivalutare l’applicazione del protocollo attuale e programmare un graduale ritorno alle procedure pre-pandemia, permettendo la presenza a compagni o a persone di riferimento delle gestanti al fine di evitare lo sconforto ed il senso di abbandono che stanno provando le donne in sala parto e in reparto. Per questo motivo ho presentato in Consiglio provinciale una proposta di risoluzione, approvata all’unanimità, per impegnare la Giunta a ripristinare quanto prima la possibilità per padri o accompagnatori di stare vicino alla propria compagna durante le visite ecografiche, il travaglio, in sala parto e in reparto.

Confido che questo atto possa trovare presto effettiva attuazione per permettere a tante madri di vivere questi momenti unici nella vita genitoriale, che rimangono indelebilmente impressi nella memoria di ogni famiglia, accanto al proprio partner o a una figura cara.

Cons. Katia Rossato

PROPOSTA DI RISOLUZIONE N.

POSSIBILITÀ DI PRESENZA A FIANCO DELLA DONNA DURANTE ECOGRAFIE, VISITE, TRAVAGLIO E PARTO.

Considerato che,

in molti presidi ospedalieri del territorio nazionale nel fare riferimento al distanziamento sociale si continua ad applicare il divieto della presenza del compagno o di altro accompagnatore durante le visite ecografiche, il travaglio, in sala parto e in reparto. Il divieto di accesso ai servizi dell’area nascita a compagni e a persone di riferimento delle gestanti, non sempre peraltro esplicitato in maniera corretta e chiara, sta destabilizzando le partorienti; la desolazione ed il senso di abbandono stanno comportando alle donne/coppie momenti di forte sconforto che oltre a determinare gli evidenti disagi, condizionano i diversi processi della nascita quale evento bio-psico-sociale carico di emozioni e di valenze affettive, influenzandone l’andamento ed il buon esito.

Preso atto che,

la pressione epidemiologica iniziale, soprattutto nelle aree più colpite del Paese, ha portato i servizi sanitari a definire percorsi assistenziali basati sulla disponibilità organizzativa e logistica del momento. Inoltre, nella fase iniziale dell’epidemia COVID-19 tra gennaio e marzo 2020, le evidenze scientifiche a supporto di tali decisioni erano ancora scarse e non sempre univoche. Attualmente la letteratura a disposizione, benché limitata, indica in maniera più consistente quali siano le pratiche clinico-assistenziali adeguate alla presa in carico del percorso nascita in donne con infezione sospetta o confermata da virus SARS-CoV-2. La presenza del padre, o di una persona a scelta della donna (accompagnatore), durante l’ecografia, il travaglio, il parto e la degenza ospedaliera è un aspetto organizzativo che compete alle singole strutture sanitarie. Attualmente vi è molta variabilità tra presidi sanitari anche all’interno delle stesse. L’APSS Regioni, nonostante le evidenze sugli effetti positivi (benessere e sicurezza della donna) legati alla presenza di una persona di fiducia durante il parto siano oramai consolidate.

Le Agenzie internazionali hanno espresso generale consenso sul fatto che una persona a scelta della donna debba essere presente, se lo desidera, nel rispetto di una serie di condizioni organizzative (tampone, vaccino, mascherina, ecc.).

L’esperienza della gravidanza, della nascita e dell’allattamento sono elementi fondanti della genitorialità consapevole e della promozione della salute delle madri, dei padri e dei bambini e bambine. La presenza del padre o di una persona a scelta della donna per l’ecografia, le visite, il travaglio, il parto e il post partum e, qualora possibile, durante la degenza ospedaliera dovrebbe essere garantita e regolamentata dalle singole strutture sanitarie tenendo conto degli aspetti organizzativi e logistici imposti dall’evoluzione locale dell’epidemia.

Visto che,

l’attuale situazione provinciale in merito all’andamento epidemiologico sembra in netto miglioramento come anche il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali, si propone di rivalutare l’applicazione del protocollo attuale e programmare, applicando tutte le misure necessarie a garanzia di tutti, un ritorno alle procedure pre-pandemia, permettendo la presenza a compagni o a persone di riferimento delle gestanti al fine di evitare lo sconforto ed il senso di abbandono che stanno provando le donne in sala parto e in reparto.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento

impegna la Giunta provinciale

a rivedere il protocollo COVID applicato alle gestanti durante le visite ecografiche, il travaglio, in sala parto e in reparto, permettendo ai padri o all’accompagnatore scelto dalla gestante, di assistere alla parte fondamentale di una gravidanza e di poter dare conforto alle loro compagne in gestazione, applicando tutte le misure preventive necessarie a garanzia di tutti.

Cons. Katia Rossato

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Claudio Cia