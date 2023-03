UILCOM TN-AA/SÜDTIROL * ARCONVERT-FEDRIGONI / ELEZIONI: « DOPO TRE ANNI DI ASSENZA ABBIAMO CONQUISTATO UN SEGGIO NELLA RSU, GRAZIE AI 27 VOTI DI MARINO RIZIERI »

15.39 - venerdì 17 marzo 2023

ELEZIONI RSU ARCONVERT GRUPPO FEDRIGONI. Si sono svolte le elezioni RSU in Arconvert ad Arco, del gruppo Fedrigoni, con circa 2000 dipendenti in Italia tra Trentino, Veneto, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia. Dopo 3 anni assenza nella RSU la UILCOM del Trentino Alto Adige che con 36 voti conquista un seggio nella RSU grazie ai 27 voti di Marino Rizieri che risulta essere il secondo più votato dei 5 componenti della RSU eletti (4 vanno alla Slc-Cgil), ai 6 voti di Nicola Granata e ai 3 voti di Paolo Maino. Si interrompe così dopo 3 anni un monocolore Slc-Cgil e questo seggio permette alla UILCOM NAZIONALE di essere il primo sindacato in Italia nel gruppo Fedrigoni dove la UILCOM-UIL conta 18 rsu, la SLC-CGIL 17 RSU, la Fistel-Cisl 9 e l’Ugl 5.

Siamo molto soddisfatti per questo risultato Trentino e Nazionale. Ringraziamo i lavoratori e le lavoratrici che ci hanno votati e faremo del nostro meglio nei prossimi 3 anni per rappresentarli nonostante questo difficile momento di cassa integrazione che sta toccando il mondo della carta e della grafica, dove ad oggi soprattutto nelle cartiere nessuno è stato risparmiato dalla Cigo.

Tra i temi sindacali che riteniamo prioritari per il miglioramento delle condizioni di lavoro c’è la stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione e il tema della sicurezza nello stabilimento sul quale l’ azienda si sta già impegnando. In Arconvert ci sono 28 lavoratori con contratto si somministrazione a tempo indeterminato e crediamo che vadano ridotti notevolmente trasformandoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato Arconvert-Fedrigoni.

Alan Tancredi

Per la Segreteria Regionale del Trentino Alto Adige Südtirol U.I.L.C.O.M. – UIL