PATT – REPLICA A CIA (FDI): MARCHIORI: « LA “COMMISSIONE DEI 12” VALE PIÙ DI UNA CAREGA! NON SVENDIAMO L’AUTONOMIA »

Precisazione della segreteria politica del PATT relativa alle illazioni del consigliere Cia apparse su “il Dolomiti” questa sera.

La Commissione dei 12 vale più di una carega!

Caro Claudio Cia non ti preoccupare: il sottoscritto e il PATT non sono interessati a giochetti e careghe che svendano l’Autonomia. Caro consigliere Cia, non siamo alla ricerca di posti al sole, né di posizioni di rendita, tantomeno di accordicchi basati su nomine.

Come autonomisti abbiamo troppo rispetto e diamo troppa importanza alla Commissione dei 12 per utilizzarla come merce di scambio. Certo, riteniamo fondamentale la presenza di autonomisti in seno all’organismo che portino avanti la continua e necessaria evoluzione a cui il nostro sistema di autogoverno deve andare incontro.

Ma, caro Cia, nessuno scandalo, nessuna trattativa, nessun sotterfugio. Gli autonomisti sono pronti ad essere protagonisti del governo del Trentino. Ma le “careghe”, così come spregiativamente a volte viene inteso questo termine, non ci interessano, non vogliamo esserne coinvolti e le lasciamo ad altri.

Ci sono risposte ben più urgenti da dare ai Trentini, noi ci dedichiamo a quelle.

Simone Marchiori

Segretario politico PATT