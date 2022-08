AZIONE ALTO ADIGE SÜDTIROL * POLITICHE 2022: SEGRETARIO RANDI, « PRONTI A SVOLGERE IN PROVINCIA DI BOLZANO QUANTO DEFINITO DALL’ACCORDO NAZIONALE »

21.42 - giovedì 04 agosto 2022

AZIONE Alto Adige Südtirol si presenta alle politiche

Si è tenuto il direttivo provinciale di Azione Alto Adige Südtirol focalizzato sull’accordo fra AZIONE, + Europa e PD per le imminenti elezioni politiche.

Il segretario Mauro Randi ha ribadito che AZIONE Alto Adige Südtirol è pronta a svolgere il suo ruolo secondo quanto definito dall’accordo nazionale.

In primis ad AZIONE Alto Adige Südtirol preme evidenziare la priorità dei contenuti dell’accordo per risolvere con efficacia le sfide urgenti del paese ed i problemi scottanti dei cittadini, alla luce dei pericoli causati dalla situazione internazionale in atto.

In secondo luogo è necessario individuare persone competenti che con spirito di servizio si mettano a disposizione per un impegno civico serio.

“Affrontiamo l’impegno delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 con l’obiettivo di contribuire a creare un futuro politico nuovo, in grado di coinvolgere sempre più chi a voltato le spalle alla politica, per mancanza di alternative repubblicane e liberali”, così riassume il segretario di AZIONE il dibattito di questa sera in seno al direttivo. Da sfondo a questo impegno, ribadisce Randi, ci sono i valori dell’Europa e dell’Allenza Atlantica – antidoti al richiamo dei sovranisti e dei populisti.

Dopo un primo contatto con il Commissario del PD Carlo Bettio, si è concordato che nei prossimi giorni seguiranno altri incontri per approfondire metodo e nomi delle candidature nei vari collegi.

///

Parlamentswahlen in Südtirol auch mit AZIONE

Der Parteiausschuss von Azione Alto Adige Südtirol ist heute Abend (3. August 2022) zusammengekommen um über die jüngste Vereibarung zwischen Azione, +Europa, und der Demokratischen Partei (PD) zu beraten.

Der Vorsitzende, Mauro Randi, unterstreicht, dass Azione Alto Adige Südtirol bereit ist, ihre Rolle im Wahlkampf für die Parlamentswahlen laut Wahlbündnis einzunehmen.

In erster Linie ist es Azione Alto Adige Südtirol wichtig, die dringenden Bedürfnisse der Menschen zu lösen und die aktuellen Themen im internationalen Kontext schnellstmöglich anzugehen.

In der Folge werden geeignete Kandidaten genannt werden, die sich mit Kompetenz sich der politischen Causa zur Verfügung stellen.

“Mit AZIONE Alto Adige Südtirol wollen wir eine liberal-republikanische Alternative in der parteipolitischen Landschaft bilden und die Wahlbeteilung steigern”, so Randi, und erinnert, dass Azione zu den europäischen Werten und hinter dem atlantischen Bündnis steht.”

In den kommenden Tagen werden mit den Vertretern des PD weitere Gespräche über den Werdegang des Wahlkampfes in Südtirol geführt werden.