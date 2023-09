RIZZO (DEMOCRAZIA SOVRANA) * BYPASS TRENTO: « GLI IDROCARBURI SONO OLTRE I LIMITI, MA PER “RFI IL PROGETTO NON SI CAMBIA“ »

14.01 - domenica 24 settembre 2023

Dichiarazione di Marco Rizzo, candidato a Presidente della Provincia di Trento con Democrazia Sovrana Popolare. Progetto Bypass, gli idrocarburi sono oltre i limiti, ma “Rfi prosegue imperterrita, il progetto non si cambia”. La posizione di RFI è incomprensibile, le avvisaglie per questa situazione erano chiare e del tutto evidenti. Non è possibile passare sopra l’ambiente e salute degli abitanti di Trento per un progetto che supera già oggi i limiti consentiti e probabilmente lo farebbe in altri ambiti successivamente.

In un periodo in cui l’attenzione ambientale è spasmodica nei confronti del singolo cittadino non si capirebbe perché si possa essere così inadempienti quando si tratta di grandi opere. Diffidiamo quindi a proseguire questi lavori per un progetto che evidentemente rivela più interessi che benessere collettivo. Serve davvero un salto di qualità nell’intendere la politica al servizio di un sicuro equilibrio tra progresso e tutela di salute e ambiente in Trentino.