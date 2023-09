10.11 - martedì 5 settembre 2023

5 settembre Giornata dell’Autonomia del Trentino. Video di Marco Rizzo, candidato a Presidente della Provincia autonoma di Trento. “Senza Sovranità non esiste Autonomia”. Non prendete in giro il popolo Trentino.