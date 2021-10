MARINI (MISTO) – INTERROGAZIONE * FUGATTI – PROGRAMMA LEGISLATURA: « “IL NOSTRO IMPEGNO PER IL TRENTINO” PRESENTATO IN AULA IL 27/11/2018 NON ESISTE PIÙ SUL SITO PAT, SI RIPRISTINI IL COLLEGAMENTO »

l’art. 25, co. 9, (Formazione delle candidature) della legge elettorale provinciale (Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 – Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) prevede che “con la presentazione della candidatura alla carica di presidente deve essere presentato anche il programma di legislatura”;

a differenza dei simboli delle liste e dei nominativi dei candidati, i programmi di legislatura depositati al momento della presentazione della candidatura alla carica di presidente non risultano pubblicati nella sezione del sito istituzionale dedicato alle elezioni e ai referendum provinciali;

nella pagina del sito istituzionale dei Documenti di governo della Giunta della Provincia autonoma di Trento il collegamento ipertestuale all’intervento del presidente Maurizio Fugatti in occasione della presentazione del programma di legislatura e della Giunta in Consiglio provinciale (Il nostro impegno per il Trentino – 27.11.2018) rimanda a una pagina che riporta il seguente messaggio:

“Modulo non trovato. Il modulo binary che hai richiesto non è stato trovato. I motivi possibili di questo sono :

• Il nome del modulo è stato scritto male, prova a cambiare l’URL.

• Il modulo non esiste più sul sito web.

• Il sito usa il site access match nell’URL e tu non ne hai fornito uno, prova ad inserire un nome di site access prima del modulo nell’URL”;