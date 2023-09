RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “TALK D’IMPRESA“: BARBIERI, « INTELLIGENZA ARTIFICIALE, IMPORTANTE RISORSA A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE »

13.38 - giovedì 28 settembre 2023

ChatGPT, piattaforme per la generazione di foto, video e codici: è importante abbracciare l’innovazione, ma con le giuste cautele, soprattutto nell’ambito della comunicazione aziendale. È quanto emerso dal terzo appuntamento della rassegna Talk d’Impresa, dedicata alle aziende del Club delle Eccellenze, che ieri ha visto protagonista Luca Barbieri. Un incontro che ha focalizzato l’attenzione su vantaggi e rischi che derivano dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione aziendale.

La tecnologia ha fatto passi da gigante, costringendoci a una rincorsa affannosa, perfino sul piano etico. L’intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente rivoluzionando il modo in cui le imprese operano e interagiscono con il mondo: con il suo crescente impatto in settori come la produzione, il marketing e la logistica, è diventato fondamentale per le aziende comprendere come utilizzare l’AI in modo responsabile, per rimanere al passo con i tempi. È quanto emerso dal terzo appuntamento della rassegna Talk d’Impresa dedicata al Club delle Eccellenze, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi nella prestigiosa location di Spiaggia Olivi. Una serata che ha suscitato un grande interesse nei partecipanti, che ha toccato una tematica tanto attuale quanto dibattuta.

A guidare la discussione, Luca Barbieri, consulente imprenditore e giornalista, cofondatore di Blum, società che supporta imprese innovative grandi e piccole e centri di ricerca a crescere attraverso comunicazione, media relation ed eventi. Docente di Linguaggio Giornalistico all’Università di Padova e di Comunicazione dell’Innovazione al Moim Master in Open Innovation Management dello stesso ateneo, Luca Barbieri è autore di “Comunicare Innovazione e Impresa. Le regole del gioco per far parlare di sé” (Ayros, 2022), un testo che offre molti insight e dieci casi-tipo per impostare una comunicazione di successo.

“Nel panorama sempre più digitale delle aziende moderne, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva di crescita fondamentale. Tuttavia, è importante abbracciare questa innovazione con la giusta dose di cautela, specialmente nel contesto della comunicazione aziendale – ha aggiunto Barbieri – Oggi occorre comprendere come il digitale possa aiutare piccole e grandi imprese a vendere sui mercati internazionali e, soprattutto, a gestire la forza lavoro in modo più intelligente; un passo in avanti notevole che non tutti ancora hanno compiuto. È necessario rivedere e adeguare le procedure adottate in azienda e i propri modelli di business, e capire che non si vende più soltanto il prodotto ma anche il servizio”.

Barbieri ha guidato i partecipanti attraverso un approfondito esame dei vantaggi e dei rischi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione aziendale. “E’ necessario comunicare nel modo giusto, al momento giusto e nel posto giusto – ha puntualizzato Luca Barbieri – l’intelligenza artificiale entra a far parte degli strumenti di lavoro utili a raggiungere l’obiettivo di generare interesse: ricordiamoci che si tratta di un’importante risorsa a disposizione delle aziende, un mezzo al nostro servizio, non il contrario”.

“Investire nella formazione continua è fondamentale non solo per la produttività e l’innovazione, ma anche per la competitività sul mercato globale: in un’epoca come quella che stiamo vivendo, connotata da cambiamenti profondi e veloci, conoscere la direzione in cui questi cambiamenti sono orientati è importante per cavalcare l’onda, e non esserne travolti. – ha dichiarato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi – La competenza dei collaboratori, unita alla loro professionalità, è un asset indispensabile per un’azienda, e il motore trainante del suo successo a lungo termine”.

La rassegna Talk d’Impresa, che nel corso dell’anno ha offerto ai membri del Club delle Eccellenze opportunità di approfondimento di argomenti utili a raccogliere nuovi spunti da coniugare all’interno delle proprie strategie di business, prosegue giovedì 9 novembre: relatore sarà Sebastiano Zanolli, manager, advisor e autore, che tratterà il tema delle risorse umane e, in particolare, “Il conflitto come fonte di opportunità nella vita aziendale”.

Il Club delle Eccellenze è una rete di imprese e associazioni nata per rendere la splendida location di Spiaggia Olivi un luogo di incontro dei migliori valori del territorio, in cui organizzare eventi di prestigio e creare relazioni capaci di far crescere l’economia, le persone e il dialogo con il mondo. Ne fanno parte: Agraria Riva, AGS – Alto Garda Servizi, Alpe Regis, Alpilegno, Aquafil, Arcese, Armanini, Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto, Coop Consumatori, Dana, Del Fabbro, Distilleria Marzadro, Elimp, Fondazione Caritro, Fotoshoe, Fraglia Vela Riva, Garda Dolomiti, GPI, Graffiti, Homeland Securnet, Iiriti, Martinelli e Co. 1959, Metalsistem, OTG – OnTheGo, Planet Bevande, Pregis, Radio Italia Anni 60, Reale Mutua, Sovecar, Terme di Comano, Trentino TV.